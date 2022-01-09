Глава Нефтеюганска взяла на работу соперника на выборах

Экс-прокурор Нефтеюганска Павел Гусенков стал советником мэра Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Нефтеюганска Эльвира Бугай назначила на должность советника бывшего межрайонного прокурора Павла Гусенкова, который также как и она претендовал в 2021 году на пост мэра. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к администрации.

«О назначении Гусенкова [глава Нефтеюганска Эльвира] Бугай объявила во время утренней планерки. Но на чем конкретно он будет специализироваться, пока непонятно. Но он считается человеком, близким к депутату Думы ХМАО Степану Пыталева», — сообщил инсайдер.

Бугай отказалась от комментариев в разговоре с URA.RU, сославшись на занятость. Мобильный телефон Гусенкова на момент публикации материала оказался выключенным.

Ранее URA.RU сообщало, что Гусенков принимал участие в первом конкурсе по выборам главы Нефтеюганска. Однако он был признан несостоявшимся. В повторных выборах мэра экс-прокурор не принимал участие, а победу одержала вице-спикер городской думы Эльвира Бугай.

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