Детский лагерь в Пермском крае проверят на наличие клопов

Прокуратура Пермского края проверит детский лагерь «Сказка» в Березниках на наличие клопов. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой г. Березники Пермского края организовала проверку соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха», — сообщается на сайте. Основанием для проверки стала информация, что в детском лагере во время зимних каникул появились клопы.
В ходе проверки будет оценено качество оказываемых услуг и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам будет вынесено решение, ситуация находится на контроле у ведомства.
Прокуратура Пермского края проверит детский лагерь «Сказка» в Березниках на наличие клопов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой г. Березники Пермского края организовала проверку соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха», — сообщается на сайте. Основанием для проверки стала информация, что в детском лагере во время зимних каникул появились клопы. В ходе проверки будет оценено качество оказываемых услуг и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам будет вынесено решение, ситуация находится на контроле у ведомства.