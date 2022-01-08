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31 декабря 2021

Детский лагерь в Пермском крае проверят на наличие клопов

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная семья Кириченко. Свердловская область, Березовский, детский дом, детский лагерь, детские игрушки, детская комната, спальное место
Основанием для проверки лагеря стала информация в интернете Фото:

Прокуратура Пермского края проверит детский лагерь «Сказка» в Березниках на наличие клопов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой г. Березники Пермского края организовала проверку соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха», — сообщается на сайте. Основанием для проверки стала информация, что в детском лагере во время зимних каникул появились клопы.

В ходе проверки будет оценено качество оказываемых услуг и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам будет вынесено решение, ситуация находится на контроле у ведомства.

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Прокуратура Пермского края проверит детский лагерь «Сказка» в Березниках на наличие клопов. Об этом сообщается на сайте ведомства. «Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой г. Березники Пермского края организовала проверку соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха», — сообщается на сайте. Основанием для проверки стала информация, что в детском лагере во время зимних каникул появились клопы. В ходе проверки будет оценено качество оказываемых услуг и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам будет вынесено решение, ситуация находится на контроле у ведомства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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