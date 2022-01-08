Детский лагерь в Пермском крае проверят на наличие клопов

Основанием для проверки лагеря стала информация в интернете Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура Пермского края проверит детский лагерь «Сказка» в Березниках на наличие клопов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Прокуратура Пермского края совместно с прокуратурой г. Березники Пермского края организовала проверку соблюдения прав детей на безопасные условия отдыха», — сообщается на сайте. Основанием для проверки стала информация, что в детском лагере во время зимних каникул появились клопы.

В ходе проверки будет оценено качество оказываемых услуг и соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства. По итогам будет вынесено решение, ситуация находится на контроле у ведомства.