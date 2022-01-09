Контейнеры для сбора бутылок стоят полными более двух месяцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В нескольких районах Ноябрьска (ЯНАО) мусор из контейнеров для сбора бутылок и пластика не вывозится более двух месяцев, при этом за его вывоз жители платят своевременно. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Почему мусорный контейнер для пластика и алюминиевых банок своевременно не вывозится? Стоит уже более двух месяцев, рядом с домом ул. Космонавтов д. 22. Платим за вывоз мусора всегда вовремя», — написал анонимный житель в группе «Злой Ноябрянин». Горожане также добавили, что мусор с улицы Магистральная, 117 тоже не вывозят.

В администрации жителям пояснили, что нужно обратиться к ИП Чумаченко А.И., который предоставляет услуги по вывозу мусора. «При ненадлежащем исполнении обратитесь в отдел экологии управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ноябрьска», — ответили на пост в мэрии. Однако, по словам жителей, предприниматель не отвечает. «Уже почти 2 недели назад написал им письмо на электронную почту насчет контейнеров, результата-то нет», — написал пользователь Вадим Чеботарев.

Получить оперативный комментарий у предпринимателя Александра Чумаченко не удалось. На почту бизнесмена был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ввели раздельный сбор мусора. Из-за нововведения — утилизации отходов — у жителей города выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

В Ноябрьске не вывозят мусор из контейнеров для пластика Злой Ноябрянин

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