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В ЯНАО перестали вывозить раздельный мусор. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусор, пластиковые бутылки, сетка, сортировка, решетка, тбо, гора, отходы, бутылки, замок, хлам, переработка, куча, экология, пластик, отбросы, помои
Контейнеры для сбора бутылок стоят полными более двух месяцев Фото:

В нескольких районах Ноябрьска (ЯНАО) мусор из контейнеров для сбора бутылок и пластика не вывозится более двух месяцев, при этом за его вывоз жители платят своевременно. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте».

«Почему мусорный контейнер для пластика и алюминиевых банок своевременно не вывозится? Стоит уже более двух месяцев, рядом с домом ул. Космонавтов д. 22. Платим за вывоз мусора всегда вовремя», — написал анонимный житель в группе «Злой Ноябрянин». Горожане также добавили, что мусор с улицы Магистральная, 117 тоже не вывозят.

В администрации жителям пояснили, что нужно обратиться к ИП Чумаченко А.И., который предоставляет услуги по вывозу мусора. «При ненадлежащем исполнении обратитесь в отдел экологии управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ноябрьска», — ответили на пост в мэрии. Однако, по словам жителей, предприниматель не отвечает. «Уже почти 2 недели назад написал им письмо на электронную почту насчет контейнеров, результата-то нет», — написал пользователь Вадим Чеботарев.

Получить оперативный комментарий у предпринимателя Александра Чумаченко не удалось. На почту бизнесмена был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ввели раздельный сбор мусора. Из-за нововведения — утилизации отходов — у жителей города выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

В Ноябрьске не вывозят мусор из контейнеров для пластика
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В нескольких районах Ноябрьска (ЯНАО) мусор из контейнеров для сбора бутылок и пластика не вывозится более двух месяцев, при этом за его вывоз жители платят своевременно. Об этом горожане сообщили в соцсети «ВКонтакте». «Почему мусорный контейнер для пластика и алюминиевых банок своевременно не вывозится? Стоит уже более двух месяцев, рядом с домом ул. Космонавтов д. 22. Платим за вывоз мусора всегда вовремя», — написал анонимный житель в группе «Злой Ноябрянин». Горожане также добавили, что мусор с улицы Магистральная, 117 тоже не вывозят. В администрации жителям пояснили, что нужно обратиться к ИП Чумаченко А.И., который предоставляет услуги по вывозу мусора. «При ненадлежащем исполнении обратитесь в отдел экологии управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ноябрьска», — ответили на пост в мэрии. Однако, по словам жителей, предприниматель не отвечает. «Уже почти 2 недели назад написал им письмо на электронную почту насчет контейнеров, результата-то нет», — написал пользователь Вадим Чеботарев. Получить оперативный комментарий у предпринимателя Александра Чумаченко не удалось. На почту бизнесмена был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ранее URA.RU сообщало, что в Ноябрьске ввели раздельный сбор мусора. Из-за нововведения — утилизации отходов — у жителей города выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
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