Эксперт Роспотребнадзора раскрыл, откуда появился «Дельтакрон»

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Новый штамм изучают в лабораториях Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «Дельтакрон» мог быть создан в лабораторных условиях. Об этом сообщил эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов, комментируя информацию о новом гибриде штаммов COVID-19 «Дельта» и «Омикрон».

«По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять — новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более, что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — передает слова специалиста «Федеральное агентство новостей».

Ранее стало известно, что вариант «Дельтакрон» обнаружили на территории Кипра, пишет Nation News. Новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. Ученые опасаются, что этот штамм может быть самым опасным, так как будет сочетать сверхбыстрое распространение и тяжелое течение болезни, передает «Царьград».

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Новый штамм коронавируса «Дельтакрон» мог быть создан в лабораторных условиях. Об этом сообщил эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов, комментируя информацию о новом гибриде штаммов COVID-19 «Дельта» и «Омикрон». «По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять — новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более, что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — передает слова специалиста «Федеральное агентство новостей». Ранее стало известно, что вариант «Дельтакрон» обнаружили на территории Кипра, пишет Nation News. Новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. Ученые опасаются, что этот штамм может быть самым опасным, так как будет сочетать сверхбыстрое распространение и тяжелое течение болезни, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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