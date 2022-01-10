Эксперт Роспотребнадзора раскрыл, откуда появился «Дельтакрон»

10 января 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Новый штамм изучают в лабораториях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Дельтакрон» мог быть создан в лабораторных условиях. Об этом сообщил эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов, комментируя информацию о новом гибриде штаммов COVID-19 «Дельта» и «Омикрон». «По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять — новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более, что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — передает слова специалиста «Федеральное агентство новостей». Ранее стало известно, что вариант «Дельтакрон» обнаружили на территории Кипра, пишет Nation News. Новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. Ученые опасаются, что этот штамм может быть самым опасным, так как будет сочетать сверхбыстрое распространение и тяжелое течение болезни, передает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Дельтакрон» мог быть создан в лабораторных условиях. Об этом сообщил эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов, комментируя информацию о новом гибриде штаммов COVID-19 «Дельта» и «Омикрон». «По этой причине пока преждевременно говорить про свойства нового штамма, эффективность тестов и вакцин. Сначала нужно понять — новый ли это гибрид, или все же была лабораторная контаминация. Тем более, что другие лаборатории не выявляли чего-то похожего», — передает слова специалиста «Федеральное агентство новостей». Ранее стало известно, что вариант «Дельтакрон» обнаружили на территории Кипра, пишет Nation News. Новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. Ученые опасаются, что этот штамм может быть самым опасным, так как будет сочетать сверхбыстрое распространение и тяжелое течение болезни, передает «Царьград».