В Тюмени ушел из жизни скульптор Вострецов

Геннадий Вострецов ушел из жизни в возрасте 73 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени в возрасте 73 лет ушел из жизни известный скульптор Геннадий Вострецов. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил ишимский краевед Геннадий Крамор. Работы Вострецова широко известны как в Тюменской области, так и за ее пределами.

«Первая утрата 2022 года — и сразу такая значительная. 1 января в возрасте 73 лет этот мир оставил Геннадий Петрович Вострецов — замечательный тюменский скульптор, обладавший неповторимым творческим почерком. В мае 2011 года он вместе с сыном и помощником приезжал в Ишим для установки памятника „Землякам — жертвам трагических событий 1921 года“ (открыт 22 мая, в день Николы вешнего). Это единственная работа Мастера в нашем городе», — сообщил Крамор на свой странице в Facebook.

Он добавил, что в Ишиме памятник, созданный Вострецовым, был воздвигнут на народные деньги. Также Геннадий Вострецов является автором таких работ, как памятный знак Герою Советского Союза Марите Мельникайте, памятник народному артисту РСФСР Георгию Дьяконову-Дьяченкову, скульптурной композиции на набережной Туры, посвященная студенчеству и памятника героям-кижеватовцам — защитникам Брестской крепости.

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