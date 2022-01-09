После смерти кота в тюменском селе объявят карантин

Следы бешенства нашли в трупе погибшего кота Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После исследования трупа кота и обнаружения у животного бешенства власти хотят ввести карантин в селе Большое Сорокино (Тюменская область). Проект постановления, разработанный управлением ветеринарии региона, есть в распоряжении URA.RU.

«Получены результаты исследований материала, отобранного от трупа кота, на территории очага в границах личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Большое Сорокино. В пробах выявлено бешенство», — говорится в пояснительной записке к документу, который оказался в распоряжении URA.RU.

Проект постановления гласит, что с 10 января ограничения нужно ввести в самом подсобном хозяйстве, а также в радиусе трех километров вокруг него. Согласно данным официального портала правовой информации, в 2021 году карантин по бешенству в населенных пунктах Тюменской области устанавливался 59 раз.