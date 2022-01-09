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После смерти кота в тюменском селе объявят карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Межрегиональный форум
Следы бешенства нашли в трупе погибшего кота Фото:

После исследования трупа кота и обнаружения у животного бешенства власти хотят ввести карантин в селе Большое Сорокино (Тюменская область). Проект постановления, разработанный управлением ветеринарии региона, есть в распоряжении URA.RU.

«Получены результаты исследований материала, отобранного от трупа кота, на территории очага в границах личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Большое Сорокино. В пробах выявлено бешенство», — говорится в пояснительной записке к документу, который оказался в распоряжении URA.RU.

Проект постановления гласит, что с 10 января ограничения нужно ввести в самом подсобном хозяйстве, а также в радиусе трех километров вокруг него. Согласно данным официального портала правовой информации, в 2021 году карантин по бешенству в населенных пунктах Тюменской области устанавливался 59 раз.

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После исследования трупа кота и обнаружения у животного бешенства власти хотят ввести карантин в селе Большое Сорокино (Тюменская область). Проект постановления, разработанный управлением ветеринарии региона, есть в распоряжении URA.RU. «Получены результаты исследований материала, отобранного от трупа кота, на территории очага в границах личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Большое Сорокино. В пробах выявлено бешенство», — говорится в пояснительной записке к документу, который оказался в распоряжении URA.RU. Проект постановления гласит, что с 10 января ограничения нужно ввести в самом подсобном хозяйстве, а также в радиусе трех километров вокруг него. Согласно данным официального портала правовой информации, в 2021 году карантин по бешенству в населенных пунктах Тюменской области устанавливался 59 раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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