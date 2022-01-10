Депутат Госдумы предложил обнулить НДФЛ для бедных россиян

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Жанры. Москва, госдума, государственная дума
Ставку налога для малообеспеченных предложили снизить вплоть до 0% Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2021

Ставку налога для малообеспеченных граждан необходимо снизить до вплоть до 0%. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться» — рассказал РИА «Новости» депутат.

Нилов отметил, что фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения. Подобные законопроекты были рассмотрены, но отклонены.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. Депутат отметил, что это поможет сгладить социальный разлом в доходах населения

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Ставку налога для малообеспеченных граждан необходимо снизить до вплоть до 0%. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться» — рассказал РИА «Новости» депутат. Нилов отметил, что фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения. Подобные законопроекты были рассмотрены, но отклонены. Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. Депутат отметил, что это поможет сгладить социальный разлом в доходах населения
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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