Депутат Госдумы предложил обнулить НДФЛ для бедных россиян

Ставку налога для малообеспеченных предложили снизить вплоть до 0% Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

Ставку налога для малообеспеченных граждан необходимо снизить до вплоть до 0%. Об этом журналистам заявил председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Но надо не только повышать, но и снижать налоги для тех, кто получает мало. Вплоть до того, что ставка должна быть 0% для тех, кто получает до 25 тысяч рублей. Здесь нужно комплексно подойти. Мы уже начали, но надо дальше в этом направлении двигаться» — рассказал РИА «Новости» депутат.

Нилов отметил, что фракция ЛДПР предлагала вернуться к прогрессивной шкале налогообложения. Подобные законопроекты были рассмотрены, но отклонены.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в разговоре с URA.RU предложил установить 25% ставки НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей в год и до 40-50% для сверхдоходов. Депутат отметил, что это поможет сгладить социальный разлом в доходах населения

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