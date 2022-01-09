В ЯНАО власти изменили маршруты автобусов, что возмутило жителей

10 января 2022 в 18:00 Размер текста - 17 +

Из-за нового расписания дети не могут вовремя попасть в школу, детский сад и на дополнительные занятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Губкинского (ЯНАО) изменили маршруты городских автобусов, что возмутило местных жителей. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», из-за нового расписания дети не могут вовремя попасть в школу и детский сад. «Расписание и маршруты ужасные, непонятно на что ориентированы, под школьное расписание не подходят, на дополнительные занятия и занятия спортом тоже не попасть, разве что пешком бежать! Мне кажется, основные пассажиры городских маршрутов были дети, а теперь как им быть, нам из седьмого микрорайона вообще не выбраться!» — написала в группе «Администрация города Губкинского» Юлия Широкова. С проблемой столкнулись жители многих районов города. «Такая же ситуация с 14 и 16 мкр., как детям добираться никому не известно», — добавила Наталья Чепарухина. Женщина также отметила, что по новому маршруту не добраться до городской поликлиники. По информации ямальцев, власти убрали остановку «ТЦ Меркурий», на которой выходили дети, посещающие школу искусств в шестом микрорайоне и детский сад «Светлячок». Также в новом расписании нет остановки «1000 мелочей», на которой выходили учащиеся школы №7. В мэрии Губкинского агентству сообщили, что новое расписание общественного транспорта скорректируют с учетом замечаний. «Всем угодить невозможно, всегда кому-то удобно, кому-то — нет. Сейчас мы фиксируем обращения и будем корректировать время движения автобусов в соответствии с наиболее актуальными запросами жителей города. По поводу школы №7. Автобус прибывает в седьмой микрорайон (откуда и поступил вопрос) в 7.53 и доезжает до школы в 7.57. Уроки начинаются в 8.10», — ответили в мэрии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти Губкинского (ЯНАО) изменили маршруты городских автобусов, что возмутило местных жителей. Как сообщают горожане в соцсети «ВКонтакте», из-за нового расписания дети не могут вовремя попасть в школу и детский сад. «Расписание и маршруты ужасные, непонятно на что ориентированы, под школьное расписание не подходят, на дополнительные занятия и занятия спортом тоже не попасть, разве что пешком бежать! Мне кажется, основные пассажиры городских маршрутов были дети, а теперь как им быть, нам из седьмого микрорайона вообще не выбраться!» — написала в группе «Администрация города Губкинского» Юлия Широкова. С проблемой столкнулись жители многих районов города. «Такая же ситуация с 14 и 16 мкр., как детям добираться никому не известно», — добавила Наталья Чепарухина. Женщина также отметила, что по новому маршруту не добраться до городской поликлиники. По информации ямальцев, власти убрали остановку «ТЦ Меркурий», на которой выходили дети, посещающие школу искусств в шестом микрорайоне и детский сад «Светлячок». Также в новом расписании нет остановки «1000 мелочей», на которой выходили учащиеся школы №7. В мэрии Губкинского агентству сообщили, что новое расписание общественного транспорта скорректируют с учетом замечаний. «Всем угодить невозможно, всегда кому-то удобно, кому-то — нет. Сейчас мы фиксируем обращения и будем корректировать время движения автобусов в соответствии с наиболее актуальными запросами жителей города. По поводу школы №7. Автобус прибывает в седьмой микрорайон (откуда и поступил вопрос) в 7.53 и доезжает до школы в 7.57. Уроки начинаются в 8.10», — ответили в мэрии.