Критикующий Путина опальный олигарх проиграл суд против России

11 января 2022 в 03:02 Размер текста - 17 +

Суд в Испании отклонил иск Пугачева к России на 14,5 млрд долларов Фото: Анна Майорова © URA.RU Высший суд Мадрида окончательно отклонил требование экс-сенатора от Тувы и основателя разорившегося Межпромбанка Сергея Пугачева к России о возвращении ему более 14 млрд долларов. Об этом говорится в распоряжении суда. «Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление палаты по гражданским и уголовным делам. Кроме того, опального олигарха обязали возместить России расходы на разбирательство в размере 5,8 млн долларов. При этом сам Пугачев утверждает, что данное решение является прошлогодним и уже обжаловано. «Если будет отказ, будет следующая апелляция, следующая инстанция», — отметил он в разговоре с РБК. С 2014 года Пугачев находится в федеральном розыске и скрывается во Франции. В 2012 году он отказался от гражданства РФ. Он обвиняется в мошенничестве и присвоении 28 млрд рублей клиентов основанного им «Межпромбанка». Опальный олигарх и его адвокаты считают, что «все обвинения в его адрес со стороны российских властей политически мотивированы и юридически необоснованны». Пугачев неоднократно давал интервью, в которых рассказывал о своих якобы «взаимоотношениях» с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь выдать свое уголовное дело за политическое преследование. Он также заявлял, что первым предложил кандидатуру Путина в качестве преемника первого президента России Бориса Ельцина, и что именно он повлиял на решение Ельцина назначить Путина главой правительства, а затем досрочно уйти в отставку. Однако дочь Ельцина Татьяна Юмашева назвала эти слова «полным бредом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Высший суд Мадрида окончательно отклонил требование экс-сенатора от Тувы и основателя разорившегося Межпромбанка Сергея Пугачева к России о возвращении ему более 14 млрд долларов. Об этом говорится в распоряжении суда. «Этот приговор не предусматривает какое-либо обжалование», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на постановление палаты по гражданским и уголовным делам. Кроме того, опального олигарха обязали возместить России расходы на разбирательство в размере 5,8 млн долларов. При этом сам Пугачев утверждает, что данное решение является прошлогодним и уже обжаловано. «Если будет отказ, будет следующая апелляция, следующая инстанция», — отметил он в разговоре с РБК. С 2014 года Пугачев находится в федеральном розыске и скрывается во Франции. В 2012 году он отказался от гражданства РФ. Он обвиняется в мошенничестве и присвоении 28 млрд рублей клиентов основанного им «Межпромбанка». Опальный олигарх и его адвокаты считают, что «все обвинения в его адрес со стороны российских властей политически мотивированы и юридически необоснованны». Пугачев неоднократно давал интервью, в которых рассказывал о своих якобы «взаимоотношениях» с президентом РФ Владимиром Путиным, пытаясь выдать свое уголовное дело за политическое преследование. Он также заявлял, что первым предложил кандидатуру Путина в качестве преемника первого президента России Бориса Ельцина, и что именно он повлиял на решение Ельцина назначить Путина главой правительства, а затем досрочно уйти в отставку. Однако дочь Ельцина Татьяна Юмашева назвала эти слова «полным бредом».