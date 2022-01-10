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Район с самой высокой безработицей назвали в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Меньше всего вакансий в Челябинской области на селе Фото:

Самый высокий уровень безработицы в Челябинской области зафиксирован к началу 2022 года в Брединском районе, самый низкий — в Магнитогорске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

«Самый высокий уровень безработицы в Брединском муниципальном районе — 5,2%. Самые низкие показатели регистрируемой безработицы зафиксированы в городах Магнитогорске (0,7%), Челябинске (0,8%), Златоусте (1,0%) и Кыштыме (1,0%)», — пояснили в пресс-службе КСП.

Согласно экспресс-анализу Счетной платы, к декабрю прошлого года безработица в Челябинской области снизилась и остается на доковидном уровне. С момента выхода на пиковые значения в августе—сентябре 2020 года регистрируемая безработица в Челябинской области сократилась более чем в четыре раза. К концу ноября 2021 года она составила 1,1%, вернувшись к показателям января 2020 года, добавили в КСП.

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Самый высокий уровень безработицы в Челябинской области зафиксирован к началу 2022 года в Брединском районе, самый низкий — в Магнитогорске. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона. «Самый высокий уровень безработицы в Брединском муниципальном районе — 5,2%. Самые низкие показатели регистрируемой безработицы зафиксированы в городах Магнитогорске (0,7%), Челябинске (0,8%), Златоусте (1,0%) и Кыштыме (1,0%)», — пояснили в пресс-службе КСП. Согласно экспресс-анализу Счетной платы, к декабрю прошлого года безработица в Челябинской области снизилась и остается на доковидном уровне. С момента выхода на пиковые значения в августе—сентябре 2020 года регистрируемая безработица в Челябинской области сократилась более чем в четыре раза. К концу ноября 2021 года она составила 1,1%, вернувшись к показателям января 2020 года, добавили в КСП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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