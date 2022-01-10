10 января 2022
09 января 2022
08 января 2022

Челябинский губернатор отправит учиться тысячу подчиненных

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание правительства Челябинской области. Челябинск, чиновник, портфель, документы, министр
На обучение чиновников выделено более 8 млн рублей (фото из архива) Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о профессиональном развитии госслужащих региона. Согласно документу, обучение и переподготовку должны пройти почти тысяча областных чиновников.

В губернаторском приказе отмечается, что в 2022 году 980 государственных служащих из структур областного правительства пройдут профессиональную переподготовку либо обучение для повышения квалификации. Из бюджета региона на это выделено 8,15 млн рублей.

В госзаказе прописано, что в аппарате главы региона на повышение квалификации отправят 105 сотрудников. В управлении делами губернатора на обучение направят 25 человек.

Обучение и повышение квалификации в рамках губернаторского приказа пройдут специалисты всех министерств и ведомств региона. Помимо этого, на учебу отправят сотрудников областного заксобрания, Контрольно-счетной палаты и облизбиркома.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о профессиональном развитии госслужащих региона. Согласно документу, обучение и переподготовку должны пройти почти тысяча областных чиновников. В губернаторском приказе отмечается, что в 2022 году 980 государственных служащих из структур областного правительства пройдут профессиональную переподготовку либо обучение для повышения квалификации. Из бюджета региона на это выделено 8,15 млн рублей. В госзаказе прописано, что в аппарате главы региона на повышение квалификации отправят 105 сотрудников. В управлении делами губернатора на обучение направят 25 человек. Обучение и повышение квалификации в рамках губернаторского приказа пройдут специалисты всех министерств и ведомств региона. Помимо этого, на учебу отправят сотрудников областного заксобрания, Контрольно-счетной палаты и облизбиркома.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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