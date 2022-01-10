Челябинский губернатор отправит учиться тысячу подчиненных

На обучение чиновников выделено более 8 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о профессиональном развитии госслужащих региона. Согласно документу, обучение и переподготовку должны пройти почти тысяча областных чиновников.

В губернаторском приказе отмечается, что в 2022 году 980 государственных служащих из структур областного правительства пройдут профессиональную переподготовку либо обучение для повышения квалификации. Из бюджета региона на это выделено 8,15 млн рублей.

В госзаказе прописано, что в аппарате главы региона на повышение квалификации отправят 105 сотрудников. В управлении делами губернатора на обучение направят 25 человек.

Обучение и повышение квалификации в рамках губернаторского приказа пройдут специалисты всех министерств и ведомств региона. Помимо этого, на учебу отправят сотрудников областного заксобрания, Контрольно-счетной палаты и облизбиркома.