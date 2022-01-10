Подросток заработал на свое авто, но не получил права Фото предоставлено УГИБДД по Свердловской области

В Нижней Туре (Свердловская область) 16-летний подросток на личном автомобиле устроил ДТП. Школьник не имеет прав, однако уже не в первый раз попадает в аварии, рассказали URA.RU в региональном управлении ГИБДД.

Происшествие случилось 10 января. Автомобиль ВАЗ-21114, которым управлял подросток, столкнулся с другой легковушкой и перевернулся на крышу. Когда полицейские прибыли на место, мать юного лихача пояснила, что сын купил машину самостоятельно на заработанные им деньги полгода назад.

«О том, что сын управляет автомобилем, она знала, но повлиять на сына не может, так как он отказывается ее слушать. В результате ДТП несовершеннолетний водитель получил травмы: ушиб позвоночника, растяжение сустава», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Юношу доставили в больницу и после осмотра назначили амбулаторное лечение. Это не первая поездка подростка на автомобиле: в прошлом году он уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством без водительского удостоверения. На этот раз его ждет наказание также за управление без прав, за неиспользование ремня безопасности, за повреждение технических средств организации дорожного движения и за отсутствие страхового полиса.

Парень получил в аварии травмы Фото: предоставлено ГИБДД Свердловской области

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