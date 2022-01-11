Кремль: переговоры с США пока не вызывают оптимизма

В Кремле нет оптимизма после первого раунда российско-американских переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Прошедший 10 января первый раунд российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности не вызывает оптимизма в Кремле. Какого-либо значимого для РФ результата он не принес, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. Позитивная оценка была дана [руководителем делегации РФ Сергеем] Рябковым — как состоялись переговоры, имеется в виду их характер: субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса. Это не то, что может вызывать удовлетворение. Потому что здесь важен результат. По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкую картину и понимание того, где мы находимся с американцами. Сейчас какие-то выводы делать, к сожалению, невозможно», — отметил Дмитрий Песков.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоялись в Женеве 10 января. Также на этой неделе запланированы переговоры российской делегации с представителями НАТО и ОБСЕ.

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