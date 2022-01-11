Кремль: переговоры с США пока не вызывают оптимизма

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды, здания, министерства. Москва, сша, россия, флаг сша, флаг, флаг россии, флаг россии и сша, флаг америки
В Кремле нет оптимизма после первого раунда российско-американских переговоров, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото:

Прошедший 10 января первый раунд российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности не вызывает оптимизма в Кремле. Какого-либо значимого для РФ результата он не принес, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. Позитивная оценка была дана [руководителем делегации РФ Сергеем] Рябковым — как состоялись переговоры, имеется в виду их характер: субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса. Это не то, что может вызывать удовлетворение. Потому что здесь важен результат. По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкую картину и понимание того, где мы находимся с американцами. Сейчас какие-то выводы делать, к сожалению, невозможно», — отметил Дмитрий Песков.

Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоялись в Женеве 10 января. Также на этой неделе запланированы переговоры российской делегации с представителями НАТО и ОБСЕ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Прошедший 10 января первый раунд российско-американских переговоров в Женеве по гарантиям безопасности не вызывает оптимизма в Кремле. Какого-либо значимого для РФ результата он не принес, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Пока существенного повода для оптимизма мы не видим. Позитивная оценка была дана [руководителем делегации РФ Сергеем] Рябковым — как состоялись переговоры, имеется в виду их характер: субстантивные и прямые. Но это не процесс ради процесса. Это не то, что может вызывать удовлетворение. Потому что здесь важен результат. По результату пока сказать нечего. Предстоит еще несколько раундов, которые позволят уже составить более четкую картину и понимание того, где мы находимся с американцами. Сейчас какие-то выводы делать, к сожалению, невозможно», — отметил Дмитрий Песков. Российско-американские переговоры по гарантиям безопасности состоялись в Женеве 10 января. Также на этой неделе запланированы переговоры российской делегации с представителями НАТО и ОБСЕ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...