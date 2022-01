В Кремле обвинили США в давлении на российских дипломатов

Угрожая санкциями, США пытаются оказать влияние на российских дипломатов, участвующих в переговорах по взаимным гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в Кремле не видят опасности в заявлениях США. «Мы видим, что, как мантру, наши американские оппоненты продолжают повторять угрозы о предстоящих санкциях. Очевидно, что осуществляют информационные вбросы в СМИ о том, что это могут быть за санкции. Возможно, это попытка оказать влияния на нашу делегацию [в переговорах между Россией и НАТО]. Это реальность, с которой нам приходится сталкиваться. Ничего страшного в этом не видим», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла. Ранее газета The New York Times опубликовала список санкций, которые США готовы ввести в случае «российского вторжения на Украину». В частности, Вашингтон готов отключить Россию от крупнейших финансовых учреждений и ввести эмбарго на технологии и разработки американского производства. Под ограничения попадет, в том числе, аэрокосмическая и военная отрасли, передает RT. Песков в ответ на публикацию The New York Times заявил, что «посудомойки не относятся к категории самого святого». «Я с иронией отвечаю. Хотя это очень важно для удобства бытовой жизни», — отметил пресс-секретарь президента РФ. Ранее сообщалось, что президента США Джо Байдена призвали раскрыть все детали санкций против РФ. Телеканал CNN сообщил, что американские власти боятся ответа России на новые ограничения. Ранее Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин столкнется с серьезными последствиями в случае нападения России на Украину. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Переговоры по данному вопросу состоялись 10 января в Женеве. По словам замминистра МИД России Сергея Рябкова, который присутствовал на встрече, они прошли «потрясающе», несмотря на «сложный разговор».