В Перми сетевого гиганта уличили в продаже просроченных продуктов

Просроченные продукты нашли в магазинах «Пятерочка» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Просроченные продукты обнаружили специалисты пермского управления Роспотребнадзора в двух магазинах сети «Пятерочка». Один из них находился в краевой столице, другой в Красновишерске.

«В обороте находилась продукция с истекшим сроком годности, что является нарушением п. 4 ст. 5, п. 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“», — указано в документе, опубликованном на сайте ведомства. По фактам нарушений на предпринимателя составили протоколы, по которым грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Всего со 2 по 9 января специалисты Роспотребнадзора проверили 108 продовольственных магазинов края. Нарушения нашли в пяти. Кроме просроченных обнаружили и продукт с нечитаемой маркировкой. На этом попался один из магазинов сети «Магнит» в Перми.