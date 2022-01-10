10 января 2022

В Перми сетевого гиганта уличили в продаже просроченных продуктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Пятерочки в Перми
Просроченные продукты нашли в магазинах «Пятерочка» Фото:

Просроченные продукты обнаружили специалисты пермского управления Роспотребнадзора в двух магазинах сети «Пятерочка». Один из них находился в краевой столице, другой в Красновишерске.

«В обороте находилась продукция с истекшим сроком годности, что является нарушением п. 4 ст. 5, п. 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“», — указано в документе, опубликованном на сайте ведомства. По фактам нарушений на предпринимателя составили протоколы, по которым грозит штраф до 300 тыс. рублей.

Всего со 2 по 9 января специалисты Роспотребнадзора проверили 108 продовольственных магазинов края. Нарушения нашли в пяти. Кроме просроченных обнаружили и продукт с нечитаемой маркировкой. На этом попался один из магазинов сети «Магнит» в Перми.

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Просроченные продукты обнаружили специалисты пермского управления Роспотребнадзора в двух магазинах сети «Пятерочка». Один из них находился в краевой столице, другой в Красновишерске. «В обороте находилась продукция с истекшим сроком годности, что является нарушением п. 4 ст. 5, п. 12 ст. 17 ТР ТС 021/2011 „О безопасности пищевой продукции“», — указано в документе, опубликованном на сайте ведомства. По фактам нарушений на предпринимателя составили протоколы, по которым грозит штраф до 300 тыс. рублей. Всего со 2 по 9 января специалисты Роспотребнадзора проверили 108 продовольственных магазинов края. Нарушения нашли в пяти. Кроме просроченных обнаружили и продукт с нечитаемой маркировкой. На этом попался один из магазинов сети «Магнит» в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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