Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана

11 января 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Касым-Жомарт Токаев назначил новых вице-премьеров Фото: официальный сайт президента Казахстана новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства Республики. Об этом говориться на официальном сайте главы государства. «Должности вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, первым замглавы кабмина назначен Роман Скляр», — отмечается в информации. Также сообщается, что главы МИД, Минобороны и МВД остались прежними. Болат Акчулаков стал новым министром энергетики вместо Магзума Мирзагалиева. Ранее стало известно, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам передал пост главы Совбеза Токаеву. Назарбаев сам принял такое решение, ведь осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного ответа от руководства страны, заявил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай. Помимо этого нынешний президент республики высказался о ключевой роли Назарбаева в развитии экономики страны, поясняет Ytro.ru. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате протестов погибли 20 силовиков. Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. По информации МИД Казахстана, в протестах были замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику для «преодоления террористической угрозы» прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что эта миротворческая миссия помогла избежать серьезных проблем не только в дружественной республике, но и других государствах, пишут Дни.ру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства Республики. Об этом говориться на официальном сайте главы государства. «Должности вице-премьеров получили Ералы Тугжанов, Мухтар Тлеуберди и Бахыт Султанов, первым замглавы кабмина назначен Роман Скляр», — отмечается в информации. Также сообщается, что главы МИД, Минобороны и МВД остались прежними. Болат Акчулаков стал новым министром энергетики вместо Магзума Мирзагалиева. Ранее стало известно, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сам передал пост главы Совбеза Токаеву. Назарбаев сам принял такое решение, ведь осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного ответа от руководства страны, заявил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай. Помимо этого нынешний президент республики высказался о ключевой роли Назарбаева в развитии экономики страны, поясняет Ytro.ru. Беспорядки в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный газ. В результате протестов погибли 20 силовиков. Токаев ввел на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации. По информации МИД Казахстана, в протестах были замечены люди, которые ранее воевали в горячих точках на стороне радикальных исламистов. В республику для «преодоления террористической угрозы» прибыли военные из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что эта миротворческая миссия помогла избежать серьезных проблем не только в дружественной республике, но и других государствах, пишут Дни.ру.