В Москве ударят сильные морозы

В Москве похолодает до -11-13 градусов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве ожидаются сильные морозы, температура ожидается на 5-7 градусов ниже климатической нормы. Об этом заявил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Дневная температура в Москве понизится до -11…-13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до -15…-17, в Подмосковье -12…-17 — на юге, и до -17…-22 — на севере. В среду днем в столице будет не выше -11…-13, по области -10…-15. Это самые низкие температурные показатели в наступившем году!» — написал Евгений Тишковец в Instagram.

По его словам, в Центральной России в предстоящие сутки температура будет на пять-семь градусов ниже климатической нормы. Тишковец отметил, что в течение дня будет холоднее, чем ночью. Морозы будут держаться ближайшие двое суток, но 14 января резко потеплеет, и температура достигнет нуля.

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