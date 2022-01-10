10 января 2022

В Перми начал курсировать поезд из книги о Гарри Поттере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка на сказочном поезде длится два часа Фото:

В Перми запустили «Хогвартс-Экспресс» — поезд, о котором рассказывается в книгах о «Гарри Поттере» английской писательницы Джоан Роулинг. Информация об этом появилась на сайте организаторов проекта. Поезд курсирует по маршруту от станции Пермь-I до Пальников и обратно.

«Маршрут: Пермь-I-Пальники-Пермь-I. Продолжительность: два часа; стоимость билета 2500 рублей», — указано на сайте. В расписании сообщается, что первые поездки на сказочном поезде были выполнены в конце декабря-начале января.

Организаторы обещают «полное погружение» в тематику во время поездки. Развлекательная программа включает в себя конкурсы, научное шоу. Проект «Хогвартс-Экспресс» впервые был запущен в феврале 2021 года на острове Сахалин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми запустили «Хогвартс-Экспресс» — поезд, о котором рассказывается в книгах о «Гарри Поттере» английской писательницы Джоан Роулинг. Информация об этом появилась на сайте организаторов проекта. Поезд курсирует по маршруту от станции Пермь-I до Пальников и обратно. «Маршрут: Пермь-I-Пальники-Пермь-I. Продолжительность: два часа; стоимость билета 2500 рублей», — указано на сайте. В расписании сообщается, что первые поездки на сказочном поезде были выполнены в конце декабря-начале января. Организаторы обещают «полное погружение» в тематику во время поездки. Развлекательная программа включает в себя конкурсы, научное шоу. Проект «Хогвартс-Экспресс» впервые был запущен в феврале 2021 года на острове Сахалин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...