В Перми начал курсировать поезд из книги о Гарри Поттере

Поездка на сказочном поезде длится два часа Фото: страница Хогвартс-Экспресс Пермь, «ВКонтакте»

В Перми запустили «Хогвартс-Экспресс» — поезд, о котором рассказывается в книгах о «Гарри Поттере» английской писательницы Джоан Роулинг. Информация об этом появилась на сайте организаторов проекта. Поезд курсирует по маршруту от станции Пермь-I до Пальников и обратно.

«Маршрут: Пермь-I-Пальники-Пермь-I. Продолжительность: два часа; стоимость билета 2500 рублей», — указано на сайте. В расписании сообщается, что первые поездки на сказочном поезде были выполнены в конце декабря-начале января.

Организаторы обещают «полное погружение» в тематику во время поездки. Развлекательная программа включает в себя конкурсы, научное шоу. Проект «Хогвартс-Экспресс» впервые был запущен в феврале 2021 года на острове Сахалин.