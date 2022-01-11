Владельца магазина из ХМАО, продавшего суррогат, отправили в СИЗО

Два месяца мужчина будет находиться за решеткой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Суд отправил в СИЗО владельца магазина из поселения Кондинское, где ранее от употребления суррогатного алкоголя погибли восемь человек, еще один пострадавший скончался в больнице. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления следственного комитета по ХМАО.

«Кондинский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения для владельца магазина, реализующего контрафактную алкогольную продукцию. Суд поддержал требование следствия о заключении обвиняемого под стражу», — рассказал пресс-секретарь.

По данным следствия, паленую водку закупил сын владельца магазина у некого жителя Тюмени, они также были задержаны оперативниками. После произошедшего собственник магазина пытался скрыться в областной столице, где был пойман правоохранителями, а впоследствии доставлен в ХМАО для дальнейших разбирательств. По данным управления МВД по ХМАО, в ходе обысков в магазине были найдены канистры с неизвестной жидкостью, имеющей характерный запах спирта, они были направлены на экспертизу, лицензия на продажу алкоголя у владельца магазина отсутствовала. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц), ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что продавщицу суррогатной водки в ХМАО отправили под домашний арест. По данным следствия, женщина знала о том, что продает паленый алкоголь.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам