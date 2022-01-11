Более 93 зданий в Екатеринбурге эвакуировали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После сообщений о массовом минировании школ в Екатеринбурге родители учеников требуют наказания для того, кто разослал сообщение. Об этом жители города делятся на форуме портала U-mama.

«У меня нет слов! Дети то в чем виноваты?! Я только первый урок провела и нам велели срочно одеть детей и вывести на улицу, распустить по домам. У меня малыши, одни домой не ходят. Стоим, мерзнем, родителей ждем», — поделилась мнением пользователь с ником Wilde.

«Надеюсь, за этими звонками последует адекватное наказание, или опять никого не найдут», — участник форума. «Неужели не могут выяснить по ip-адресам этих лжеминеров. Если это просто развлекающиеся неадекваты-подростки, вряд ли они соблюдают все предосторожности и сильно шифруются», — отметил анонимный пользователь форума.

В департаменте образования Екатеринбурга сообщили, что сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. По данным на 9 утра было известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий. Правоохранительные органы пока никак не комментируют ситуацию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам