11 января 2022
10 января 2022

Махонина встревожил московский всплеск заболеваемости COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет по предпринимательству при губернаторе. Пермь, махонин дмитрий, губернатор пермского края
Дмитрий Махонин поручил кабмину приготовиться к волне COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал правительство подготовиться к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом — в пример он привел опыт Москвы, где накануне резко увеличилось число зараженных. На заседании кабинета министров глава региона поручил в ближайшие дни собрать оперативный штаб для обсуждения проблемы.

«Если будет серьезный уровень заболеваемости, то, конечно, будут и сложности, но максимально мы должны сейчас подготовиться, поскольку видим, что таже самая Москва вчера более 60% рост заболеваемости за сутки показала. Поэтому очень быстро, к сожалению, у нас вопрос роста заболеваемости может возникнуть», — заявил Махонин.

Губернатор отметил, что при распространении омикрон-штамма значительная нагрузка ляжет на первичное звено здравоохранения. Он поручил минздраву совместно с минфином проработать дополнительные предложения по подготовке медучреждении к волне заболеваемости. Махонин также отметил, что в Прикамье снижаются темпы вакцинации от COVID-19. Это тоже станет темой обсуждения на предстоящем оперштабе.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал правительство подготовиться к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом — в пример он привел опыт Москвы, где накануне резко увеличилось число зараженных. На заседании кабинета министров глава региона поручил в ближайшие дни собрать оперативный штаб для обсуждения проблемы. «Если будет серьезный уровень заболеваемости, то, конечно, будут и сложности, но максимально мы должны сейчас подготовиться, поскольку видим, что таже самая Москва вчера более 60% рост заболеваемости за сутки показала. Поэтому очень быстро, к сожалению, у нас вопрос роста заболеваемости может возникнуть», — заявил Махонин. Губернатор отметил, что при распространении омикрон-штамма значительная нагрузка ляжет на первичное звено здравоохранения. Он поручил минздраву совместно с минфином проработать дополнительные предложения по подготовке медучреждении к волне заболеваемости. Махонин также отметил, что в Прикамье снижаются темпы вакцинации от COVID-19. Это тоже станет темой обсуждения на предстоящем оперштабе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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