Махонина встревожил московский всплеск заболеваемости COVID

Дмитрий Махонин поручил кабмину приготовиться к волне COVID-19 Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал правительство подготовиться к возможному всплеску заболеваемости коронавирусом — в пример он привел опыт Москвы, где накануне резко увеличилось число зараженных. На заседании кабинета министров глава региона поручил в ближайшие дни собрать оперативный штаб для обсуждения проблемы.

«Если будет серьезный уровень заболеваемости, то, конечно, будут и сложности, но максимально мы должны сейчас подготовиться, поскольку видим, что таже самая Москва вчера более 60% рост заболеваемости за сутки показала. Поэтому очень быстро, к сожалению, у нас вопрос роста заболеваемости может возникнуть», — заявил Махонин.

Губернатор отметил, что при распространении омикрон-штамма значительная нагрузка ляжет на первичное звено здравоохранения. Он поручил минздраву совместно с минфином проработать дополнительные предложения по подготовке медучреждении к волне заболеваемости. Махонин также отметил, что в Прикамье снижаются темпы вакцинации от COVID-19. Это тоже станет темой обсуждения на предстоящем оперштабе.

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