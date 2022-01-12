В Госдуме готовят новую льготу для детей-инвалидов

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Виды Железногорска, Красноярский край, инвалид, ребенок, коляска
Новая льгота позволит детям-инвалидам получать два пособия одновременно Фото:

В Государственной думе РФ готовят законопроект, который позволит детям-инвалидам, в случае смерти одного из родителей, одновременно получать пенсию по потере кормильца и по инвалидности. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Готовится законопроект, который позволит сохранить детям-инвалидам пенсию по потере кормильца. В настоящее время если у ребенка с инвалидностью уходит из жизни один из родителей, то он имеет право только на одну пенсию — по инвалидности либо по потере кормильца. На мой взгляд, это абсолютно несправедливо», — сказала Стенякина в разговоре с ТАСС.

Депутат отметила, что новый закон обсуждается на общественных форумах. В Госдуме также проводят консультации с Пенсионным фондом России и Министерством труда.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила оплачивать лечение и лекарства для детей-инвалидов за счет средств материнского капитала, пишет RT. В Госдуме поддержали инициативу Волнынец, сообщает телеканал 360.

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В Государственной думе РФ готовят законопроект, который позволит детям-инвалидам, в случае смерти одного из родителей, одновременно получать пенсию по потере кормильца и по инвалидности. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Готовится законопроект, который позволит сохранить детям-инвалидам пенсию по потере кормильца. В настоящее время если у ребенка с инвалидностью уходит из жизни один из родителей, то он имеет право только на одну пенсию — по инвалидности либо по потере кормильца. На мой взгляд, это абсолютно несправедливо», — сказала Стенякина в разговоре с ТАСС. Депутат отметила, что новый закон обсуждается на общественных форумах. В Госдуме также проводят консультации с Пенсионным фондом России и Министерством труда. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила оплачивать лечение и лекарства для детей-инвалидов за счет средств материнского капитала, пишет RT. В Госдуме поддержали инициативу Волнынец, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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