Жители Салехарда год безрезультатно жалуются на проблемы с АЗС

12 января 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

По словам жителей, в Салехарде работает одна колонка АИ-95 на все население Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) из двух заправок «Роснефти» только на одной работает единственная колонка АИ-95. При этом выбора у жителей, где заправлять автомобиль невелик — из популярных АЗС здесь только «Роснефть» и «Лукойл». Как сообщают ямальцы в соцсети «ВКонтакте», такая ситуация продолжается около года. «На двух заправках „Роснефть“ только одна рабочая колонка на 95 бензин, на кольце, вторая в ремонте. На комбинат одна в ремонте, вторая всего год на замене. На комбинат еще и на улице стоять нужно на крайнем Севере, вообще никакой конкуренции в городе нет. На 50 тысяч населения одна колонка, одна!!! Оператор на кассе тоже всегда один. Обещали „Газпромнефть“ привести, но видимо не дождемся. За торговой политикой в городе следят слабо. Про „Лукойл“ не комментирую», — сообщил анонимно в группе «Подслушано в Салехарде» местный житель. Житель Салехарда на правах анонимности сообщил агентству, что проблема с бензоколонками в городе длится почти год. Горожане в соцсетях просят администрацию вмешаться. «Нужна реконструкция действующих АЗС. Надеюсь Администрация города уже решает эти вопросы с компаниями-владельцами АЗС, раз сами эти организации не чешутся», — добавил Павел Кондратенко В мэрию города и «Роснефть» агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. На проблемы с заправками салехардцы пожаловались еще в декабре 2020 года. Тогда причиной очередей на АЗС называли цены на топливо, но позже выяснилось, что в регионе заправка «Роснефти» поставила на ремонт одну из колонок. Также летом «Лукойл» закрывал свою заправку на ремонт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Салехарде (ЯНАО) из двух заправок «Роснефти» только на одной работает единственная колонка АИ-95. При этом выбора у жителей, где заправлять автомобиль невелик — из популярных АЗС здесь только «Роснефть» и «Лукойл». Как сообщают ямальцы в соцсети «ВКонтакте», такая ситуация продолжается около года. «На двух заправках „Роснефть“ только одна рабочая колонка на 95 бензин, на кольце, вторая в ремонте. На комбинат одна в ремонте, вторая всего год на замене. На комбинат еще и на улице стоять нужно на крайнем Севере, вообще никакой конкуренции в городе нет. На 50 тысяч населения одна колонка, одна!!! Оператор на кассе тоже всегда один. Обещали „Газпромнефть“ привести, но видимо не дождемся. За торговой политикой в городе следят слабо. Про „Лукойл“ не комментирую», — сообщил анонимно в группе «Подслушано в Салехарде» местный житель. Житель Салехарда на правах анонимности сообщил агентству, что проблема с бензоколонками в городе длится почти год. Горожане в соцсетях просят администрацию вмешаться. «Нужна реконструкция действующих АЗС. Надеюсь Администрация города уже решает эти вопросы с компаниями-владельцами АЗС, раз сами эти организации не чешутся», — добавил Павел Кондратенко В мэрию города и «Роснефть» агентство направило запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. На проблемы с заправками салехардцы пожаловались еще в декабре 2020 года. Тогда причиной очередей на АЗС называли цены на топливо, но позже выяснилось, что в регионе заправка «Роснефти» поставила на ремонт одну из колонок. Также летом «Лукойл» закрывал свою заправку на ремонт.