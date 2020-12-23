Очереди на заправках Салехарда бьют рекорды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Очереди на заправках Салехарда бьют рекорды. Такую ситуацию можно наблюдать уже вторую неделю на всех АЗС окружной столицы. Всего их в городе 3. Чтобы заправить автомобиль, приходится ждать от получаса в час пик. Об этом URA.RU рассказывают местные жители. Одной из возможных причин коллапса называют столичные цены на бензин.

«Я живу сам в Лабытнанги, но заправляться езжу в Салехард потому, что там дешевле. Хотя это очень странно, насколько я знаю, бензин сначала приходит поездом в Лабытнанги и только после, бензовозами, его доставляют в Салехард» — на правах анонимности рассказывает агентству URA.RU житель Лабытнанги.

В столице ЯНАО 95-й бензин стоит 44 рубля и 50 копеек, а это на 1 рубль и 3 копейки дешевле, чем в Лабытнанги. Почему такая разница в цене на топливо между двумя городами в управлении федеральной антимонопольной службы ЯНАО агентству «URA.RU» пояснили следующим образом: «В ЯНАО действует постановление правительства под номером 100-П. Оно регулирует и устанавливает предельные торговые надбавки на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. И Лабытнанги не входит в список территорий, на которые распространяется постановление». А это значит, что топливные компании сами определяют на сколько завышать ценник.

В администрации столицы ЯНАО о ситуации с очередями на заправках известно, однако, как-то повлиять на проблему там не могут — это находится уже не в их правовом поле, сообщили власти URA.RU. Также был направлен запрос в правительство округа с просьбой пояснить ситуацию, но на момент выхода материала ответ не получен. Будут ли повышаться цены на топливо в управлении федеральной антимонопольной службы ЯНАО ответили агентству «URA.RU», что скорее всего нет.

Салехард и Лабытнанги разделяет река Обь и во время ледостава между городами прокладывают зимник (сезонная трасса — часть маршрута проходит по льду), который можно пересечь на машине — это всего 22 километра.

Очередь к бензоколонкам. Карина Безносова