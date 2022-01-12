В России третий день подряд идет подъем заболеваемости COVID

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За последние сутки в России выявлено 17 946 случаев заражения COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России третий день подряд растет количество заражений коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено 17 946 новых случаев заражения, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек», — сообщает оперштаб.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом. В России за два дня количество зараженных за сутки увеличилось на 2 тысячи человек, пишет «Дни.ру». На фоне роста заражения коронавирусом в ВОЗ призвали создавать новые препараты для борьбы с COVID-19, сообщает RT.

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В России третий день подряд растет количество заражений коронавирусом. За последние сутки в стране выявлено 17 946 новых случаев заражения, сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19. «За последние сутки в России выявлено 17 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 745 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 26 346 человек», — сообщает оперштаб. Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом. В России за два дня количество зараженных за сутки увеличилось на 2 тысячи человек, пишет «Дни.ру». На фоне роста заражения коронавирусом в ВОЗ призвали создавать новые препараты для борьбы с COVID-19, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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