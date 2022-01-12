ВОЗ заявила о рекордном количестве новых зараженных COVID в мире

Число выявленных случаев инфицирования в мире за семь дней выросло на 55% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За неделю инфекция была выявлена у 15 миллионов человек, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Число выявленных случаев инфицирования за семь дней выросло на 55%. Количество летальных исходов увеличилось на 3%», — приводит ТАСС данные Всемирной организации здравоохранения.

Наиболее тревожные показатели зафиксированы в Юго-Восточной Азии и Западно-Тихоокеанском регионе. Там прирост по новым случаям заболевания составил 418% и 122% соответственно. В Европе количество новых случаев коронавируса выросло на 31%, в странах Америки — на 78%, в Восточном Средиземноморье — на 86%. Больше всего смертей от коронавируса зарегистрировано в Африке (+84%) и Америке (+26%). Лидером по количеству новых инфицированных стали США (4 610 359 человек, +73%). Также среди «отличившихся» Франция (1 597 203, +46%), Великобритания (1 217 258, +10%), Италия (1 014 358, +57%).

Сейчас в мире распространяется «омикрон»-штамм коронавируса. За последние 30 дней он был обнаружен у более чем половины заболевших. Ранее директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что пандемия коронавируса будет продолжаться еще не менее года, а затем COVID-19 станет сезонным заболеванием. Между тем, в России зарегистрировали первую тест-систему для распознания инфекции. Она сможет выявлять варианты «Омикрон» и «Дельта» за полтора часа.

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