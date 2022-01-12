Путин предрек новую вспышку коронавируса

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
Коронавирус не оставляет в покое весь мир, отметил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за новогодних праздников в России ожидаются новые вспышки коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Коронавирус не оставляет в покое весь мир, в США и европейских странах очень много заболевших. Новогодние праздники не могут не сказаться на уровне заболевания. Мы находимся в преддверии новых вспышек», — сказал Путин. Трансляция совещания с правительством идет на телеканале «Россия 24».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За последнюю неделю COVID-19 заразились 15 млн человек. В России заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что Россия находится в «переломной точке» ситуации с коронавирусом, пишет RT.

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Из-за новогодних праздников в России ожидаются новые вспышки коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Коронавирус не оставляет в покое весь мир, в США и европейских странах очень много заболевших. Новогодние праздники не могут не сказаться на уровне заболевания. Мы находимся в преддверии новых вспышек», — сказал Путин. Трансляция совещания с правительством идет на телеканале «Россия 24». Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что в мире побит рекорд по количеству новых заражений коронавирусом. За последнюю неделю COVID-19 заразились 15 млн человек. В России заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что Россия находится в «переломной точке» ситуации с коронавирусом, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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