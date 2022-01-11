В Тюмени зафиксирована острая нехватка донорской крови

До пандемии коронавируса кровь тюменцы сдавали чаще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменская областная станция переливания крови остро нуждается в донорах всех групп. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Донорский светофор». Самая экстренная ситуация сложилась с кровью первой и второй группы.

«Тюменская областная станция переливания крови. Сложилась повышенная потребность крови первой, второй группы. Просим доноров прийти и сдать кровь», — такие данные приводятся в сервисе «Донорский светофор».

Доноры вышеназванных групп остро требуются вне зависимости от резус-фактора, нужны как положительные, так и отрицательные антигены. Сложная ситуация также с третьей и четвертой группами, однако в них есть запас материала с положительным резус-фактором, а вот по отрицательному потребность также повышена.

Ситуацию прокомментировали в региональном департаменте здравоохранения. «Поток доноров остается несколько сниженным по сравнению с временами до пандемии. Необходимых запасов для обеспечения потребности медорганизаций пока достаточно. Но банк крови нужно пополнять. Специалисты индивидуально приглашают постоянных доноров для сдачи крови, но граждане и сами могут проявить инициативу, в том числе — стать первичным донором», — отметили в ведомстве.

Вопросы о самой процедуре и других нюансах донорства тюменцы могут задать по телефону 68-20-25 (доб. 200, 201, 202). А непосредственно сдать кровь — с 8:00 до 14:00, с понедельника по пятницу (улица Энергетиков, дом 35).

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