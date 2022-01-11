В Сургуте жители напуганы сообщениями о появлении педофила

12 января 2022 в 15:08 Размер текста - 17 +

Сургутская полиция проводит проверку сообщения о появлении в городе педофила Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сургутяне встревожены сообщениями о появлении педофила, орудующего в городе. Информация о нем распространяется в социальных сетях. «Вчера в Сургуте в районе 19 часов вечера мой ребенок возвращался домой, и на Маяковского-Университетской за ней увязался мужчина. Сначала просто спросил время, дочь из вежливости ответила, но он последовал за ней далее. Поинтересовался возрастом ребенка и услышав ответ, в четвертом классе, все равно следовал за ней. Далее начал предлагать поласкать его за тысячу рублей за 15 минут. Предлагал обменяться номерами телефонов, просил обнять его, как она обнимается с друзьями», — написала сургутянка в паблике «О, Сургут» в Instagram. Впрочем, никаких противоправных действий мужчина совершить не успел, поскольку испугался консьержки в подъезде дома, куда зашла школьница. Пост в социальных сетях вызвал большую обеспокоенность среди комментаторов. «Очень страшно за своих детей», — написал пользователь с ником kids_land86. «Вчера днем на перекрестке Мира и Маяковского, где „Магнат“ с моей дочкой какой-то мужчина пытался заговорить то про погоду, то про светофор. Теперь буду встречать», — поделилась panda.2309. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили URA.RU, что сообщение в социальных сетях зарегистрировано в книге учета происшествий. «Сейчас проводится проверка», — прокомментировали в силовом ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полицейские задержали мужчину, пристававшего к 13-летней девочке в лифте. Подростку удалось вырваться из рук насильника, после чего она позвала на помощь отца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сургутяне встревожены сообщениями о появлении педофила, орудующего в городе. Информация о нем распространяется в социальных сетях. «Вчера в Сургуте в районе 19 часов вечера мой ребенок возвращался домой, и на Маяковского-Университетской за ней увязался мужчина. Сначала просто спросил время, дочь из вежливости ответила, но он последовал за ней далее. Поинтересовался возрастом ребенка и услышав ответ, в четвертом классе, все равно следовал за ней. Далее начал предлагать поласкать его за тысячу рублей за 15 минут. Предлагал обменяться номерами телефонов, просил обнять его, как она обнимается с друзьями», — написала сургутянка в паблике «О, Сургут» в Instagram. Впрочем, никаких противоправных действий мужчина совершить не успел, поскольку испугался консьержки в подъезде дома, куда зашла школьница. Пост в социальных сетях вызвал большую обеспокоенность среди комментаторов. «Очень страшно за своих детей», — написал пользователь с ником kids_land86. «Вчера днем на перекрестке Мира и Маяковского, где „Магнат“ с моей дочкой какой-то мужчина пытался заговорить то про погоду, то про светофор. Теперь буду встречать», — поделилась panda.2309. В пресс-службе УМВД ХМАО сообщили URA.RU, что сообщение в социальных сетях зарегистрировано в книге учета происшествий. «Сейчас проводится проверка», — прокомментировали в силовом ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте полицейские задержали мужчину, пристававшего к 13-летней девочке в лифте. Подростку удалось вырваться из рук насильника, после чего она позвала на помощь отца.