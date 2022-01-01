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В Сургуте поймали мужчину, пристававшего к девочке в лифте. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на объекты, где идет замена лифтов по региональной программе капремонта МКД. Екатеринбург, лифт, жилой дом, спальный район, подъезд
Мужчина зажал 13-летнюю потерпевшую в лифте Фото:

В Сургуте полицейские задержали мужчину, пристававшего к 13-летней девочке в лифте. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«2 января в Сургуте неизвестный зажал в лифте 13-летнюю девочку, приставал к несовершеннолетней. К счастью девочке удалось вырваться из рук злоумышленника. Предполагаемого преступника задержали», — рассказал инсайдер.

Происшествие в лифте зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина, оставшись наедине с подростком, начал приставать к девочке и зажимать ее в углу, но получил отпор. Потерпевшая вырвалась из рук мужчины, когда кабина лифта остановилась на ее этаже и позвала на помощь отца, находящегося на лестничной клетке. Между взрослыми завязалась драка. В пресс-службе следственного комитета по ХМАО не подтвердили и не опровергли факт задержания мужчины, напавшего на девочку. Но уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что родителей Нижневартовска напугали сообщения о педофиле. В родительских чатах начало гулять сообщение от одной из жительниц о том, что якобы возле школы №11 периодически появляется странный мужчина, который ходит вокруг детской площадки и выглядывает детей.

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В Сургуте полицейские задержали мужчину, пристававшего к 13-летней девочке в лифте. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «2 января в Сургуте неизвестный зажал в лифте 13-летнюю девочку, приставал к несовершеннолетней. К счастью девочке удалось вырваться из рук злоумышленника. Предполагаемого преступника задержали», — рассказал инсайдер. Происшествие в лифте зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина, оставшись наедине с подростком, начал приставать к девочке и зажимать ее в углу, но получил отпор. Потерпевшая вырвалась из рук мужчины, когда кабина лифта остановилась на ее этаже и позвала на помощь отца, находящегося на лестничной клетке. Между взрослыми завязалась драка. В пресс-службе следственного комитета по ХМАО не подтвердили и не опровергли факт задержания мужчины, напавшего на девочку. Но уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что родителей Нижневартовска напугали сообщения о педофиле. В родительских чатах начало гулять сообщение от одной из жительниц о том, что якобы возле школы №11 периодически появляется странный мужчина, который ходит вокруг детской площадки и выглядывает детей.
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