В Сургуте поймали мужчину, пристававшего к девочке в лифте. Инсайд

03 января 2022 в 19:33 Размер текста - 17 +

Мужчина зажал 13-летнюю потерпевшую в лифте Фото: Анна Майорова © URA.RU В Сургуте полицейские задержали мужчину, пристававшего к 13-летней девочке в лифте. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «2 января в Сургуте неизвестный зажал в лифте 13-летнюю девочку, приставал к несовершеннолетней. К счастью девочке удалось вырваться из рук злоумышленника. Предполагаемого преступника задержали», — рассказал инсайдер. Происшествие в лифте зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина, оставшись наедине с подростком, начал приставать к девочке и зажимать ее в углу, но получил отпор. Потерпевшая вырвалась из рук мужчины, когда кабина лифта остановилась на ее этаже и позвала на помощь отца, находящегося на лестничной клетке. Между взрослыми завязалась драка. В пресс-службе следственного комитета по ХМАО не подтвердили и не опровергли факт задержания мужчины, напавшего на девочку. Но уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что родителей Нижневартовска напугали сообщения о педофиле. В родительских чатах начало гулять сообщение от одной из жительниц о том, что якобы возле школы №11 периодически появляется странный мужчина, который ходит вокруг детской площадки и выглядывает детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Сургуте полицейские задержали мужчину, пристававшего к 13-летней девочке в лифте. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «2 января в Сургуте неизвестный зажал в лифте 13-летнюю девочку, приставал к несовершеннолетней. К счастью девочке удалось вырваться из рук злоумышленника. Предполагаемого преступника задержали», — рассказал инсайдер. Происшествие в лифте зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что мужчина, оставшись наедине с подростком, начал приставать к девочке и зажимать ее в углу, но получил отпор. Потерпевшая вырвалась из рук мужчины, когда кабина лифта остановилась на ее этаже и позвала на помощь отца, находящегося на лестничной клетке. Между взрослыми завязалась драка. В пресс-службе следственного комитета по ХМАО не подтвердили и не опровергли факт задержания мужчины, напавшего на девочку. Но уточнили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что родителей Нижневартовска напугали сообщения о педофиле. В родительских чатах начало гулять сообщение от одной из жительниц о том, что якобы возле школы №11 периодически появляется странный мужчина, который ходит вокруг детской площадки и выглядывает детей.