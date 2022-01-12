В Кремле раскрыли, как Россия ведет переговоры с НАТО

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
Россия ждет завершения переговоров с НАТО Фото:

Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Давайте дождемся завершения этих переговоров, следующего раунда. Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сыпать угрозами, ультиматумами. Мы ведем переговоры культурно. Мы открыты к этому диалогу. Наши дипломаты сохранили дипломатические традиции. Мы предпочитаем сначала переговорить, потом оценивать и давать прогнозы», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

Песков заявил, что России угрожает продвижение НАТО в сторону ее границ и продолжение политики «открытых дверей» альянса. По его словам, это юридически сформулированные и обязывающие гарантии.

Россия 10 января провела переговоры с США о гарантиях безопасности. Стороны обсуждали предложения РФ. Москва хочет, чтобы НАТО не расширялись на восток и не принимали в альянс бывшие союзные республики. Пока нет возможности достигнуть компромиссов с Россией по поводу расширения альянса, сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.

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Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте дождемся завершения этих переговоров, следующего раунда. Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сыпать угрозами, ультиматумами. Мы ведем переговоры культурно. Мы открыты к этому диалогу. Наши дипломаты сохранили дипломатические традиции. Мы предпочитаем сначала переговорить, потом оценивать и давать прогнозы», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Песков заявил, что России угрожает продвижение НАТО в сторону ее границ и продолжение политики «открытых дверей» альянса. По его словам, это юридически сформулированные и обязывающие гарантии. Россия 10 января провела переговоры с США о гарантиях безопасности. Стороны обсуждали предложения РФ. Москва хочет, чтобы НАТО не расширялись на восток и не принимали в альянс бывшие союзные республики. Пока нет возможности достигнуть компромиссов с Россией по поводу расширения альянса, сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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