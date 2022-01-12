В Кремле раскрыли, как Россия ведет переговоры с НАТО

12 января 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Россия ждет завершения переговоров с НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте дождемся завершения этих переговоров, следующего раунда. Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сыпать угрозами, ультиматумами. Мы ведем переговоры культурно. Мы открыты к этому диалогу. Наши дипломаты сохранили дипломатические традиции. Мы предпочитаем сначала переговорить, потом оценивать и давать прогнозы», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Песков заявил, что России угрожает продвижение НАТО в сторону ее границ и продолжение политики «открытых дверей» альянса. По его словам, это юридически сформулированные и обязывающие гарантии. Россия 10 января провела переговоры с США о гарантиях безопасности. Стороны обсуждали предложения РФ. Москва хочет, чтобы НАТО не расширялись на восток и не принимали в альянс бывшие союзные республики. Пока нет возможности достигнуть компромиссов с Россией по поводу расширения альянса, сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия культурно ведет переговоры с НАТО и открыта к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Давайте дождемся завершения этих переговоров, следующего раунда. Мы не хотели бы, как американские официальные лица, сыпать угрозами, ультиматумами. Мы ведем переговоры культурно. Мы открыты к этому диалогу. Наши дипломаты сохранили дипломатические традиции. Мы предпочитаем сначала переговорить, потом оценивать и давать прогнозы», — сказал Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Песков заявил, что России угрожает продвижение НАТО в сторону ее границ и продолжение политики «открытых дверей» альянса. По его словам, это юридически сформулированные и обязывающие гарантии. Россия 10 января провела переговоры с США о гарантиях безопасности. Стороны обсуждали предложения РФ. Москва хочет, чтобы НАТО не расширялись на восток и не принимали в альянс бывшие союзные республики. Пока нет возможности достигнуть компромиссов с Россией по поводу расширения альянса, сказала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.