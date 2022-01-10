Завершились переговоры России и США о гарантиях безопасности

10 января 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Россия и США обсудили гарантии безопасности Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США В Женеве 10 января завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в миссии США. Переговоры прошли в отделении ООН в Женеве за закрытыми дверями. Встреча шла 7,5 часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на миссию США. От России там присутствовал замминистра МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Сторону США представляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. По словам Рябкова, предварительная встреча с дипломатами США, которая завершилась 9 января, прошла «потрясающе». По его словам, разговор был сложным. Стороны собирались на ужине перед переговорами в Женеве. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Россия и США не должны развертывать ядерное оружие за границей и обязаны ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки. Также стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также размещать боевые самолеты и надводные корабли. В США выполнят большую часть российских требований, считает обозреватель Forbes Лорен Томпсон, передает Nation News. В МИД РФ понимают, что требования могут показаться США излишне амбициозными, но они необходимы, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на слова Рябкова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Женеве 10 января завершились переговоры России и США по гарантиям безопасности. Об этом сообщили в миссии США. Переговоры прошли в отделении ООН в Женеве за закрытыми дверями. Встреча шла 7,5 часа, передает РИА «Новости» со ссылкой на миссию США. От России там присутствовал замминистра МИД Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Сторону США представляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. По словам Рябкова, предварительная встреча с дипломатами США, которая завершилась 9 января, прошла «потрясающе». По его словам, разговор был сложным. Стороны собирались на ужине перед переговорами в Женеве. Россия в декабре передала США проект соглашения о мерах обеспечения безопасности между Москвой и НАТО. Россия предложила альянсу исключить расширение на восток и прием в НАТО бывших союзных республик. Россия и США не должны развертывать ядерное оружие за границей и обязаны ликвидировать ядерную инфраструктуру за рубежом. Среди предложений — не проводить военные учения и тренировки. Также стороны не должны развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, а также размещать боевые самолеты и надводные корабли. В США выполнят большую часть российских требований, считает обозреватель Forbes Лорен Томпсон, передает Nation News. В МИД РФ понимают, что требования могут показаться США излишне амбициозными, но они необходимы, сообщают «Дни.ру» со ссылкой на слова Рябкова.