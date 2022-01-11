Полпред США при НАТО не нашла вариантов для компромисса с РФ

11 января 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Решение о расширении НАТО принимается альянсом и страной, которая хочет туда вступить, отметила представитель США Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU На данный момент нет возможностей достигнуть компромиссов с Россией в вопросе расширения Североатлантического альянса. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит. «Честно говоря, я не вижу особого компромисса [с Россией] в вопросе расширения НАТО. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении по-прежнему будет приниматься альянсом НАТО и соответствующей страной», — отметила она в интервью на канале CNN. При этом, по ее словам, с Россией будут активно обсуждаться вопросы о наложении «некоторых взаимных ограничений» на военные учения и ракеты. Смит также выразила опасения, что если Россия якобы и дальше будет продолжать вторжение на Украину, США и страны-союзники могут гарантировать последствия со стороны НАТО и Евросоюза. Ранее генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что риск конфликта между Россией и НАТО по-прежнему сохраняется. При этом он выразил надежду, что есть возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины. Столтенберг отметил, что требование РФ, которые касаются невступления Украины в НАТО, являются неприемлемыми и нарушают «основные принципы» альянса. 10 января в Женеве состоялись переговоры России и США. Они были посвящены гарантиям безопасности стран, пишет телеканал 360. В частности, стороны обсудили вопросы размещения ракет. Американская сторона ждет от России движения по пути дипломатии, «а не эскалации», передает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На данный момент нет возможностей достигнуть компромиссов с Россией в вопросе расширения Североатлантического альянса. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит. «Честно говоря, я не вижу особого компромисса [с Россией] в вопросе расширения НАТО. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении по-прежнему будет приниматься альянсом НАТО и соответствующей страной», — отметила она в интервью на канале CNN. При этом, по ее словам, с Россией будут активно обсуждаться вопросы о наложении «некоторых взаимных ограничений» на военные учения и ракеты. Смит также выразила опасения, что если Россия якобы и дальше будет продолжать вторжение на Украину, США и страны-союзники могут гарантировать последствия со стороны НАТО и Евросоюза. Ранее генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что риск конфликта между Россией и НАТО по-прежнему сохраняется. При этом он выразил надежду, что есть возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины. Столтенберг отметил, что требование РФ, которые касаются невступления Украины в НАТО, являются неприемлемыми и нарушают «основные принципы» альянса. 10 января в Женеве состоялись переговоры России и США. Они были посвящены гарантиям безопасности стран, пишет телеканал 360. В частности, стороны обсудили вопросы размещения ракет. Американская сторона ждет от России движения по пути дипломатии, «а не эскалации», передает «Федеральное агентство новостей».