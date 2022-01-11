Полпред США при НАТО не нашла вариантов для компромисса с РФ

На данный момент нет возможностей достигнуть компромиссов с Россией в вопросе расширения Североатлантического альянса. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит.
«Честно говоря, я не вижу особого компромисса [с Россией] в вопросе расширения НАТО. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении по-прежнему будет приниматься альянсом НАТО и соответствующей страной», — отметила она в интервью на канале CNN.
При этом, по ее словам, с Россией будут активно обсуждаться вопросы о наложении «некоторых взаимных ограничений» на военные учения и ракеты. Смит также выразила опасения, что если Россия якобы и дальше будет продолжать вторжение на Украину, США и страны-союзники могут гарантировать последствия со стороны НАТО и Евросоюза.
Ранее генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что риск конфликта между Россией и НАТО по-прежнему сохраняется. При этом он выразил надежду, что есть возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины. Столтенберг отметил, что требование РФ, которые касаются невступления Украины в НАТО, являются неприемлемыми и нарушают «основные принципы» альянса.
10 января в Женеве состоялись переговоры России и США. Они были посвящены гарантиям безопасности стран, пишет телеканал 360. В частности, стороны обсудили вопросы размещения ракет. Американская сторона ждет от России движения по пути дипломатии, «а не эскалации», передает «Федеральное агентство новостей».
На данный момент нет возможностей достигнуть компромиссов с Россией в вопросе расширения Североатлантического альянса. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит. «Честно говоря, я не вижу особого компромисса [с Россией] в вопросе расширения НАТО. Никто не имеет права захлопнуть дверь ногой. И любое решение о расширении по-прежнему будет приниматься альянсом НАТО и соответствующей страной», — отметила она в интервью на канале CNN. При этом, по ее словам, с Россией будут активно обсуждаться вопросы о наложении «некоторых взаимных ограничений» на военные учения и ракеты. Смит также выразила опасения, что если Россия якобы и дальше будет продолжать вторжение на Украину, США и страны-союзники могут гарантировать последствия со стороны НАТО и Евросоюза. Ранее генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что риск конфликта между Россией и НАТО по-прежнему сохраняется. При этом он выразил надежду, что есть возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины. Столтенберг отметил, что требование РФ, которые касаются невступления Украины в НАТО, являются неприемлемыми и нарушают «основные принципы» альянса. 10 января в Женеве состоялись переговоры России и США. Они были посвящены гарантиям безопасности стран, пишет телеканал 360. В частности, стороны обсудили вопросы размещения ракет. Американская сторона ждет от России движения по пути дипломатии, «а не эскалации», передает «Федеральное агентство новостей».