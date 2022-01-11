Власти Перми выдали разрешение на строительство аквафермы

Какую именно будут разводить рыбу — пока неизвестно Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Рядом с микрорайоном Голованово в Перми может появиться хозяйство по разведению рыбы. Разрешение на строительство аквафермы выдала администрация Перми. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

«Акваферма по разведению рыбы будет находиться по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, северо — восточнее микрорайона Голованово, участок 4», — указано в реестре объектов, получивших разрешение.

Планируется, что на участке будет построено 2-этажное здание общей площадью 298 кв. м. В разрешении также стоит условие, что строительство можно вести только в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74- ФЗ, то есть соблюдая все правила водоохранных зон и прибрежных защитных полос.