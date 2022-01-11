11 января 2022

Власти Перми выдали разрешение на строительство аквафермы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ферма форели РыбаLove. Михайловск, рыба, мальки, рыбное хозяйство
Какую именно будут разводить рыбу — пока неизвестно Фото:

Рядом с микрорайоном Голованово в Перми может появиться хозяйство по разведению рыбы. Разрешение на строительство аквафермы выдала администрация Перми. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии.

«Акваферма по разведению рыбы будет находиться по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, северо — восточнее микрорайона Голованово, участок 4», — указано в реестре объектов, получивших разрешение.

Планируется, что на участке будет построено 2-этажное здание общей площадью 298 кв. м. В разрешении также стоит условие, что строительство можно вести только в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74- ФЗ, то есть соблюдая все правила водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

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Рядом с микрорайоном Голованово в Перми может появиться хозяйство по разведению рыбы. Разрешение на строительство аквафермы выдала администрация Перми. Соответствующая информация размещена на сайте мэрии. «Акваферма по разведению рыбы будет находиться по адресу: г. Пермь, Орджоникидзевский район, северо — восточнее микрорайона Голованово, участок 4», — указано в реестре объектов, получивших разрешение. Планируется, что на участке будет построено 2-этажное здание общей площадью 298 кв. м. В разрешении также стоит условие, что строительство можно вести только в соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 №74- ФЗ, то есть соблюдая все правила водоохранных зон и прибрежных защитных полос.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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