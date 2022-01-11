11 января 2022

Подконтрольный Роскосмосу пермский завод заложил имущество Сберу

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Уральский турбинный завод. Екатеринбург, промышленное предприятие, утз, уральский турбинный завод, рабочий процесс
В залог Сберу передается оборудование пермского предприятия Фото:

Научно-производственное объединение «Искра» (НПО «Искра», входит в госкорпорацию Роскосмос) заключит договор с ПАО Сбербанк. Согласно условиям договора, кредитная организация получит в залог имущество пермского предприятия, стоимостью несколько сотен миллионов рублей. Решение принято советом директоров предприятия, сообщается в СБИС.

«Предмет сделки: передача в залог недвижимого имущества […] балансовой стоимостью 802 155 508,87 рублей, рыночной стоимостью 393 662 515,00 рублей, залоговой стоимостью 216 733 433,25 рублей», — поясняется в решении наблюдательного совета. Согласно условиям договора, залог распространяется на оборудование и инженерно-технические коммуникации предприятия.

Уточняется, что «сделка залога совершается в обеспечение обязательств» ПАО НПО «Искра» перед Сбером. В 2021 году кредитная организация предоставила предприятию кредит в сумме более 13 млрд рублей. Деньги, по данным «Коммерсант-Прикамье», требовались предприятию для дофинансирования проектов и пополнения оборотных средств.

НПО «Искра» производит продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2020 году с рабочим визитом на предприятии побывал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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Научно-производственное объединение «Искра» (НПО «Искра», входит в госкорпорацию Роскосмос) заключит договор с ПАО Сбербанк. Согласно условиям договора, кредитная организация получит в залог имущество пермского предприятия, стоимостью несколько сотен миллионов рублей. Решение принято советом директоров предприятия, сообщается в СБИС. «Предмет сделки: передача в залог недвижимого имущества […] балансовой стоимостью 802 155 508,87 рублей, рыночной стоимостью 393 662 515,00 рублей, залоговой стоимостью 216 733 433,25 рублей», — поясняется в решении наблюдательного совета. Согласно условиям договора, залог распространяется на оборудование и инженерно-технические коммуникации предприятия. Уточняется, что «сделка залога совершается в обеспечение обязательств» ПАО НПО «Искра» перед Сбером. В 2021 году кредитная организация предоставила предприятию кредит в сумме более 13 млрд рублей. Деньги, по данным «Коммерсант-Прикамье», требовались предприятию для дофинансирования проектов и пополнения оборотных средств. НПО «Искра» производит продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса, а также ракетно-космической отрасли. В 2020 году с рабочим визитом на предприятии побывал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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