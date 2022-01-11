Названы самые популярные авианаправления у пермяков на Новый Год

Самые частые авианаправления для пермяков на новогодних праздниках были Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.
«Наиболее загруженные направления в этот период традиционно Москва и Санкт-Петербург. На их долю приходится 41 144 пассажира», — сообщается на сайте аэропорта. Всего в период с 31 декабря по 9 января было обслужено 56 072 пассажира.
Среди регионов в праздники пермяки чаще всего летали в Новосибирск, Калининград, Сочи и Краснодар. За границу из пермского аэропорта улетели 5137 пассажиров. Около двух тысяч улетели на курорты Египта, 1,5 тысячи — в Стамбул (Турция).
Самые частые авианаправления для пермяков на новогодних праздниках были Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта. «Наиболее загруженные направления в этот период традиционно Москва и Санкт-Петербург. На их долю приходится 41 144 пассажира», — сообщается на сайте аэропорта. Всего в период с 31 декабря по 9 января было обслужено 56 072 пассажира. Среди регионов в праздники пермяки чаще всего летали в Новосибирск, Калининград, Сочи и Краснодар. За границу из пермского аэропорта улетели 5137 пассажиров. Около двух тысяч улетели на курорты Египта, 1,5 тысячи — в Стамбул (Турция).