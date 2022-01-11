11 января 2022

Названы самые популярные авианаправления у пермяков на Новый Год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, турбовинтовой самолет, рулежка
Среди заграничных направлений самыми популярными стали Египет и Турция Фото:

Самые частые авианаправления для пермяков на новогодних праздниках были Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта.

«Наиболее загруженные направления в этот период традиционно Москва и Санкт-Петербург. На их долю приходится 41 144 пассажира», — сообщается на сайте аэропорта. Всего в период с 31 декабря по 9 января было обслужено 56 072 пассажира.

Среди регионов в праздники пермяки чаще всего летали в Новосибирск, Калининград, Сочи и Краснодар. За границу из пермского аэропорта улетели 5137 пассажиров. Около двух тысяч улетели на курорты Египта, 1,5 тысячи — в Стамбул (Турция).

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самые частые авианаправления для пермяков на новогодних праздниках были Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба пермского аэропорта. «Наиболее загруженные направления в этот период традиционно Москва и Санкт-Петербург. На их долю приходится 41 144 пассажира», — сообщается на сайте аэропорта. Всего в период с 31 декабря по 9 января было обслужено 56 072 пассажира. Среди регионов в праздники пермяки чаще всего летали в Новосибирск, Калининград, Сочи и Краснодар. За границу из пермского аэропорта улетели 5137 пассажиров. Около двух тысяч улетели на курорты Египта, 1,5 тысячи — в Стамбул (Турция).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...