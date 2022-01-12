Генсек ООН вооружился молотком на встрече с Россией

Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг пришел на переговоры России и НАТО с судейским молотком. Об этом журналисты узнали из видеозаписи переговоров.
«Столтенберг на встрече с российской делегацией вооружился молотком», — написала российская журналистка Ольга Скабеева в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео. На кадрах видно, что генсек ООН держит в руках судейский молоток, которым судьи ударяют по специальной подставке для усиления звука. Это символ полномочий права совершения правомочных действий в должности судьи.
10 января состоялись переговоры России и США, которые были посвящены гарантиям безопасности стран. Встречи с НАТО проходят 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Генеральный секретарь ООН Йенс Столтенберг пришел на переговоры России и НАТО с судейским молотком. Об этом журналисты узнали из видеозаписи переговоров. «Столтенберг на встрече с российской делегацией вооружился молотком», — написала российская журналистка Ольга Скабеева в своем telegram-канале, опубликовав соответствующее видео. На кадрах видно, что генсек ООН держит в руках судейский молоток, которым судьи ударяют по специальной подставке для усиления звука. Это символ полномочий права совершения правомочных действий в должности судьи. 10 января состоялись переговоры России и США, которые были посвящены гарантиям безопасности стран. Встречи с НАТО проходят 12 и 13 января на площадке организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).