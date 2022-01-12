Власти РФ отказались сотрудничать с казахским министром-русофобом

12 января 2022 в 16:41 Размер текста - 17 +

В Казахстане недавно выбрали новый состав правительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Россотрудничество не собирается работать и поддерживать контакты новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, потому что тот придерживается русофобских взглядов. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — написал Евгений Примаков в своем telegram-канале. Он также привел несколько цитат Умарова, когда тот негативно высказывался о русских. Он предположил, что назначение Умарова — это пример того, на какие компромиссы приходится идти президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву. Он заявил, что уважает решение Токаева и надеется, что такие компромиссы не разрушат взаимоотношения двух народов. «Особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», — заявил Примаков. В Казахстане в начале января жители вышли на протесты из-за роста стоимости сжиженного газа, передает «Утро.ру». Протесты переросли в столкновения с полицией. В результате чего умерли 20 силовиков. В страну отправили миротворцев из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Военные охраняли государственные и социально-значимые объекты. В стране объявили режим чрезвычайного положения. Токаев на фоне беспорядков отправил в отставку правительство страны, сообщает «Пятый канал». Недавно глава республики выбрал новый состав кабмина, который приступил к работе 12 января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россотрудничество не собирается работать и поддерживать контакты новым министром информации и общественного развития Казахстана Аскаром Умаровым, потому что тот придерживается русофобских взглядов. Об этом заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. «Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью, что полностью предотвращает любое наше взаимодействие с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации», — написал Евгений Примаков в своем telegram-канале. Он также привел несколько цитат Умарова, когда тот негативно высказывался о русских. Он предположил, что назначение Умарова — это пример того, на какие компромиссы приходится идти президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву. Он заявил, что уважает решение Токаева и надеется, что такие компромиссы не разрушат взаимоотношения двух народов. «Особенно если господин Умаров публично откажется от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане», — заявил Примаков. В Казахстане в начале января жители вышли на протесты из-за роста стоимости сжиженного газа, передает «Утро.ру». Протесты переросли в столкновения с полицией. В результате чего умерли 20 силовиков. В страну отправили миротворцев из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Военные охраняли государственные и социально-значимые объекты. В стране объявили режим чрезвычайного положения. Токаев на фоне беспорядков отправил в отставку правительство страны, сообщает «Пятый канал». Недавно глава республики выбрал новый состав кабмина, который приступил к работе 12 января.