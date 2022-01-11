В ХМАО проходит спецоперация ФСБ

В Нижневартовском районе ФСБ проводит спецоперацию. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что, по некоторым данным, одной из целей операции является поиска нелегалов.
«На границе Нижневартовского района ХМАО и Томской области проводится спецоперация, целью которой, в том числе, является и поимка нелегалов. К операции привлечены и сотрудники полиции», — говорит источник.
Источник также сообщил, что на границе регионов установили пост, возле которого дежурят оперативники. В пресс-службе управления МВД по ХМАО отказались комментировать ситуацию. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок URA.RU.
Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ проверяет главный медицинский долгострой ХМАО — будущую окружную клиническую больницу в Нижневартовске. На территорию объекта никого не пускали, а выходящие оттуда люди отказывались общаться со СМИ.
В Нижневартовском районе ФСБ проводит спецоперацию. Источник URA.RU в правоохранительных органах сообщил, что, по некоторым данным, одной из целей операции является поиска нелегалов. «На границе Нижневартовского района ХМАО и Томской области проводится спецоперация, целью которой, в том числе, является и поимка нелегалов. К операции привлечены и сотрудники полиции», — говорит источник. Источник также сообщил, что на границе регионов установили пост, возле которого дежурят оперативники. В пресс-службе управления МВД по ХМАО отказались комментировать ситуацию. В управлении ФСБ по Тюменской области не ответили на звонок URA.RU. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ проверяет главный медицинский долгострой ХМАО — будущую окружную клиническую больницу в Нижневартовске. На территорию объекта никого не пускали, а выходящие оттуда люди отказывались общаться со СМИ.