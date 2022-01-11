Власти Перми отказались оборудовать крещенские купели

Официальных купелей в этом году не будет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми в этом году мэрия не будет оборудовать купели для традиционных крещенских купаний. Как пояснили чиновники, отказ связан с рекомендациями Роспотребнадзора, который советует верующим воздержаться от купания из-за коронавируса.

«В связи с продлением до 31 января действующих ограничительных мер на проведение массовых публичных мероприятий на территории края, предусмотренных Указом губернатора Пермского края, городские власти не будут организовывать официальные места для купания на водоемах Перми. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует воздержаться от проведения массовых купаний в купелях на территории города», — сообщается на сайте мэрии.

В администрации города также обращают внимание Пермской Епархии РПЦ на необходимость исключения скопления людей. Традиционно Крещение отмечается 19 января.