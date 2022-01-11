11 января 2022

Власти Перми отказались оборудовать крещенские купели

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Крещенские купания. Курган, купель, мужчина, купание, крещение, крещение господне
Официальных купелей в этом году не будет Фото:

В Перми в этом году мэрия не будет оборудовать купели для традиционных крещенских купаний. Как пояснили чиновники, отказ связан с рекомендациями Роспотребнадзора, который советует верующим воздержаться от купания из-за коронавируса.

«В связи с продлением до 31 января действующих ограничительных мер на проведение массовых публичных мероприятий на территории края, предусмотренных Указом губернатора Пермского края, городские власти не будут организовывать официальные места для купания на водоемах Перми. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует воздержаться от проведения массовых купаний в купелях на территории города», — сообщается на сайте мэрии.

В администрации города также обращают внимание Пермской Епархии РПЦ на необходимость исключения скопления людей. Традиционно Крещение отмечается 19 января.

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В Перми в этом году мэрия не будет оборудовать купели для традиционных крещенских купаний. Как пояснили чиновники, отказ связан с рекомендациями Роспотребнадзора, который советует верующим воздержаться от купания из-за коронавируса. «В связи с продлением до 31 января действующих ограничительных мер на проведение массовых публичных мероприятий на территории края, предусмотренных Указом губернатора Пермского края, городские власти не будут организовывать официальные места для купания на водоемах Перми. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рекомендует воздержаться от проведения массовых купаний в купелях на территории города», — сообщается на сайте мэрии. В администрации города также обращают внимание Пермской Епархии РПЦ на необходимость исключения скопления людей. Традиционно Крещение отмечается 19 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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