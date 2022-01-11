Губернатор Моор ушел в отпуск

Александр Моор проводит свободное время в Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор ушел в отпуск. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Губернатор Тюменской области находится в отпуске на территории города Тюмени. В эту пятницу, 14 января, он уже будет на рабочем месте», — ответили в инфоцентре за вопрос агентства. В указанный период, в соответствии с уставом региона, обязанности исполняет глава области вице-губернатор Сергей Сарычев.

Последний раз глава региона был в отпуске с 26 июля по 10 августа 2021 года. Тогда отмечалось, что Моор проводит свободное время на территории России.