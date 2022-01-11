11 января 2022
10 января 2022

Губернатор Моор ушел в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор проводит свободное время в Тюмени Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор ушел в отпуск. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона.

«Губернатор Тюменской области находится в отпуске на территории города Тюмени. В эту пятницу, 14 января, он уже будет на рабочем месте», — ответили в инфоцентре за вопрос агентства. В указанный период, в соответствии с уставом региона, обязанности исполняет глава области вице-губернатор Сергей Сарычев.

Последний раз глава региона был в отпуске с 26 июля по 10 августа 2021 года. Тогда отмечалось, что Моор проводит свободное время на территории России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ушел в отпуск. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. «Губернатор Тюменской области находится в отпуске на территории города Тюмени. В эту пятницу, 14 января, он уже будет на рабочем месте», — ответили в инфоцентре за вопрос агентства. В указанный период, в соответствии с уставом региона, обязанности исполняет глава области вице-губернатор Сергей Сарычев. Последний раз глава региона был в отпуске с 26 июля по 10 августа 2021 года. Тогда отмечалось, что Моор проводит свободное время на территории России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...