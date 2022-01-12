HR-эксперт: работодатели отдают около 40% от окладов на налоги

12 января 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Работодатели выплачивают почти половину оклада работника в виде налогов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России работодатели в среднем платят примерно 40% налогов от оклада своего сотрудника государству. Об этом URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «У нас в среднем работодатели уплачивают налогов за работника свыше 40% от его оклада. В некоторых случаях больше, если мы говорим о том, что на страховке от несчастных случаев может быть больше. Кто-то 43% платит, кто-то меньше. Эта цифра будет размазана, потому что идут разные профессии и разные ставки. У кого-то нормированный график, у кого-то ненормированный. Это все тоже суммируется», — сказала Зулия Лоикова. HR-специалист добавила, что не все понимают, сколько налогов за них платят работодатели. «Не всегда сотрудники понимают, сколько за них платят, за их труд. За условную зарплату в 100 тысяч компания отдаст еще 43 тысячи на дополнительные расходы», — уточнила собеседница агентства. Лоикова добавила, что работодатель платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который удерживается из зарплаты и составляет 13%. Также компания делает взносы в размере 22% на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%, обязательное медицинское страхование — 5,1%, на травматизм — от 0,2 до 8,5%, уточнила она. Руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин в беседе с URA.RU объяснил, что сумма налогов, которую выплачивает работодатель за своего сотрудника, зависит от множества факторов. «Надо смотреть, что за отрасль, потому что в разных отраслях разная налоговая нагрузка. Во-вторых, надо смотреть размер бизнеса, потому что фискальная нагрузка по страховым взносам в крупном, среднем и малом бизнесе разная», — высказался юрист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России работодатели в среднем платят примерно 40% налогов от оклада своего сотрудника государству. Об этом URA.RU рассказала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. «У нас в среднем работодатели уплачивают налогов за работника свыше 40% от его оклада. В некоторых случаях больше, если мы говорим о том, что на страховке от несчастных случаев может быть больше. Кто-то 43% платит, кто-то меньше. Эта цифра будет размазана, потому что идут разные профессии и разные ставки. У кого-то нормированный график, у кого-то ненормированный. Это все тоже суммируется», — сказала Зулия Лоикова. HR-специалист добавила, что не все понимают, сколько налогов за них платят работодатели. «Не всегда сотрудники понимают, сколько за них платят, за их труд. За условную зарплату в 100 тысяч компания отдаст еще 43 тысячи на дополнительные расходы», — уточнила собеседница агентства. Лоикова добавила, что работодатель платит налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который удерживается из зарплаты и составляет 13%. Также компания делает взносы в размере 22% на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 2,9%, обязательное медицинское страхование — 5,1%, на травматизм — от 0,2 до 8,5%, уточнила она. Руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук Аркадий Брызгалин в беседе с URA.RU объяснил, что сумма налогов, которую выплачивает работодатель за своего сотрудника, зависит от множества факторов. «Надо смотреть, что за отрасль, потому что в разных отраслях разная налоговая нагрузка. Во-вторых, надо смотреть размер бизнеса, потому что фискальная нагрузка по страховым взносам в крупном, среднем и малом бизнесе разная», — высказался юрист.