После Нового года в Тюменской области резко подорожало жилье

Квартиры в Тюменской области подорожали, в среднем, на 50 — 75 тыс. рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала года стоимость недвижимости в Тюменской области выросла, в среднем, на 50-75 тыс. рублей. Об этом URA.RU рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией. По мнению специалистов, рост цен на жилье в регионе продолжится. Частично он связан с возможной отменой льготного ипотечного кредитования.

«Цены на жилье начали расти буквально с 1 января. Получается, что в 2022 году квартиры уже подорожали на 50-75 тыс. рублей. Причем, как новостройки, так и «вторичка», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.

По словам директора по продажам тюменского застройщика «Меридиан» Татьяны Стародумовой, рост цен на жилье в Тюменской области, который начался два года назад, продолжится и в 2022-м. «Рост цен, который наблюдался в 2020 и 2021 годах — сохранится, но уже не в таком проценте прироста и не так методично. Если со второго полугодия 2020 года мы наблюдали рост цен в короткие сроки, то сейчас видим, что прирост продолжается, но в меньшем проценте и удлинился временной цикл роста: не от месяца к месяцу, а от квартала к кварталу», — пояснила она URA.RU.

Также застройщики рассказали о том, что в этом году могут отменить льготное ипотечное кредитование с господдержкой. «Есть большая вероятность, что к лету 2022 года господдержка будет отменена окончательно. Это, на наш взгляд, приведет к снижению темпа оборачиваемости жилья на рынке недвижимости. Люди будут склонны меньше продавать и покупать. Однако к большим темпам снижения запроса в недвижимости мы не готовимся. Люди женятся, рожают, улучшают свои текущие условия — это никуда не уйдет, а значит сохранит „обычную“ динамику рынка», — отметила Стародумова.

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