МИД РФ предупредил о переносе войск за Урал при расширении НАТО

12 января 2022 в 21:45 Размер текста - 17 +

Перенос войск неприемлем, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если граница соприкосновения России и НАТО будет сдвигаться на восток, то нужно будет выводить вооружение за территорию Урала. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. «Это новая реальность, которую мы вынуждены учитывать в нашем военном планировании. Если эта граница опять будет двигаться на восток, нам придется выводить вообще все наше вооружение за Урал. Конечно, это абсолютно неприемлемо», — отметил Александр Грушко, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, для деэскалации нужно зафиксировать границу соприкосновения РФ и НАТО. Грушко отметил, что от России просят сразу приступить к мероприятиям по деэскалации. 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. На нем обсуждали ситуацию с Украиной и европейскую безопасность, сообщает «Национальная служба новостей». В альянсе хотят, чтобы Россия провела деэскалацию. Москва наращивает военное присутствие и применяет силу против Украины, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В Минобороны РФ сказали, что отношения с альянсом на критически низком уровне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если граница соприкосновения России и НАТО будет сдвигаться на восток, то нужно будет выводить вооружение за территорию Урала. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. «Это новая реальность, которую мы вынуждены учитывать в нашем военном планировании. Если эта граница опять будет двигаться на восток, нам придется выводить вообще все наше вооружение за Урал. Конечно, это абсолютно неприемлемо», — отметил Александр Грушко, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, для деэскалации нужно зафиксировать границу соприкосновения РФ и НАТО. Грушко отметил, что от России просят сразу приступить к мероприятиям по деэскалации. 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. На нем обсуждали ситуацию с Украиной и европейскую безопасность, сообщает «Национальная служба новостей». В альянсе хотят, чтобы Россия провела деэскалацию. Москва наращивает военное присутствие и применяет силу против Украины, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В Минобороны РФ сказали, что отношения с альянсом на критически низком уровне.