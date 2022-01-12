МИД РФ предупредил о переносе войск за Урал при расширении НАТО

Если граница соприкосновения России и НАТО будет сдвигаться на восток, то нужно будет выводить вооружение за территорию Урала. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.
«Это новая реальность, которую мы вынуждены учитывать в нашем военном планировании. Если эта граница опять будет двигаться на восток, нам придется выводить вообще все наше вооружение за Урал. Конечно, это абсолютно неприемлемо», — отметил Александр Грушко, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24».
По его словам, для деэскалации нужно зафиксировать границу соприкосновения РФ и НАТО. Грушко отметил, что от России просят сразу приступить к мероприятиям по деэскалации.
12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. На нем обсуждали ситуацию с Украиной и европейскую безопасность, сообщает «Национальная служба новостей». В альянсе хотят, чтобы Россия провела деэскалацию. Москва наращивает военное присутствие и применяет силу против Украины, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В Минобороны РФ сказали, что отношения с альянсом на критически низком уровне.
Если граница соприкосновения России и НАТО будет сдвигаться на восток, то нужно будет выводить вооружение за территорию Урала. Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. «Это новая реальность, которую мы вынуждены учитывать в нашем военном планировании. Если эта граница опять будет двигаться на восток, нам придется выводить вообще все наше вооружение за Урал. Конечно, это абсолютно неприемлемо», — отметил Александр Грушко, трансляция выступления ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, для деэскалации нужно зафиксировать границу соприкосновения РФ и НАТО. Грушко отметил, что от России просят сразу приступить к мероприятиям по деэскалации. 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. На нем обсуждали ситуацию с Украиной и европейскую безопасность, сообщает «Национальная служба новостей». В альянсе хотят, чтобы Россия провела деэскалацию. Москва наращивает военное присутствие и применяет силу против Украины, отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В Минобороны РФ сказали, что отношения с альянсом на критически низком уровне.