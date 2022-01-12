В ВОЗ спрогнозировали конец пандемии COVID

12 января 2022 в 23:45 Размер текста - 17 +

В ВОЗ спрогнозировали снижение заболеваемости COVID Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и скоро возможно снижение заболеваемости COVID. Во всемирной организации здравоохранения рассматривают разные исходы течения этой болезни, передает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны… Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли», — передали РИА «Новости» слова эксперта. Эндемическое заболевание характеризуется распространением в каком-то конкретном регионе. Ван Керкхове добавила, что вирус будет развиваться, вирус «Омикрон» — это, скорее всего, не последнее преобразование COVID. Специалист подчеркнула, что в случае с коронавирусом не той предсказуемости, что с гриппом, поэтому сложно давать конкретные прогнозы на будущее. Профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что к концу января может произойти рост заболеваемости. На это повлияют путешествия, тесное общение между людьми в период праздников и столпотворение на улицах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус постепенно становится эндемичным заболеванием и скоро возможно снижение заболеваемости COVID. Во всемирной организации здравоохранения рассматривают разные исходы течения этой болезни, передает глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. «Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации, очень значительны… Так что вирус на пути становления эндемичным, но мы еще к этому не пришли», — передали РИА «Новости» слова эксперта. Эндемическое заболевание характеризуется распространением в каком-то конкретном регионе. Ван Керкхове добавила, что вирус будет развиваться, вирус «Омикрон» — это, скорее всего, не последнее преобразование COVID. Специалист подчеркнула, что в случае с коронавирусом не той предсказуемости, что с гриппом, поэтому сложно давать конкретные прогнозы на будущее. Профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что к концу января может произойти рост заболеваемости. На это повлияют путешествия, тесное общение между людьми в период праздников и столпотворение на улицах.