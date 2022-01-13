Посол Антонов заявил о попытках США воздействовать на Россию

США пытаются воздействовать на Россию санкциями на фоне переговоров о евробезопасности. Об этом написал посол России в США Анатолий Антонов в своем facebook-аккаунте.
«За требованиями законодателей „побольнее наказать“ нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров», — написал Антонов.
Посол отметил, что политики США сами запустили в прессу миф о неминуемом «вторжении на Украину». По словам Антонова, власти США преодолевают собственные фобии.
Ранее в американской прессе сообщили о намерении ввести жесткие экономические санкции против правительства России и президента страны Владимира Путина. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что такой шаг может привести к полному разрыву отношений с США, пишет RT. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что запугивание России санкциями является неприемлемым, сообщает телеканал 360.
США пытаются воздействовать на Россию санкциями на фоне переговоров о евробезопасности. Об этом написал посол России в США Анатолий Антонов в своем facebook-аккаунте. «За требованиями законодателей „побольнее наказать“ нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров», — написал Антонов. Посол отметил, что политики США сами запустили в прессу миф о неминуемом «вторжении на Украину». По словам Антонова, власти США преодолевают собственные фобии. Ранее в американской прессе сообщили о намерении ввести жесткие экономические санкции против правительства России и президента страны Владимира Путина. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что такой шаг может привести к полному разрыву отношений с США, пишет RT. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что запугивание России санкциями является неприемлемым, сообщает телеканал 360.