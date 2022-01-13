Посол Антонов заявил о попытках США воздействовать на Россию

Власти США преодолевают собственные фобии, считает Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

США пытаются воздействовать на Россию санкциями на фоне переговоров о евробезопасности. Об этом написал посол России в США Анатолий Антонов в своем facebook-аккаунте.

«За требованиями законодателей „побольнее наказать“ нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности. В подобном давлении усматриваем неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения за столом переговоров», — написал Антонов.

Посол отметил, что политики США сами запустили в прессу миф о неминуемом «вторжении на Украину». По словам Антонова, власти США преодолевают собственные фобии.

Ранее в американской прессе сообщили о намерении ввести жесткие экономические санкции против правительства России и президента страны Владимира Путина. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что такой шаг может привести к полному разрыву отношений с США, пишет RT. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что запугивание России санкциями является неприемлемым, сообщает телеканал 360.

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