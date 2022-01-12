WP: США внесут Путина в санкционный список

Если Россия начнет вторжение на Украину, то США наложат широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банки страны. Об этом журналисты The Washington Post узнали из законопроекта, который должны опубликовать 12 января.
«Законодательство налагает широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банковские учреждения, если Москва начнет военные действия против Украины. Это также будет нацелено на компании в России, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями, такие как SWIFT, которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями», — пишет The Washington Post со ссылкой на документ, имеющийся в их редакции.
Ранее Москва направила Вашингтону проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые и послужили темой переговоров 10 января в Женеве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вокруг Украины, но риск конфликта между Альянсом и Россией остается.
Если Россия начнет вторжение на Украину, то США наложат широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банки страны. Об этом журналисты The Washington Post узнали из законопроекта, который должны опубликовать 12 января. «Законодательство налагает широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банковские учреждения, если Москва начнет военные действия против Украины. Это также будет нацелено на компании в России, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями, такие как SWIFT, которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями», — пишет The Washington Post со ссылкой на документ, имеющийся в их редакции. Ранее Москва направила Вашингтону проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые и послужили темой переговоров 10 января в Женеве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вокруг Украины, но риск конфликта между Альянсом и Россией остается.