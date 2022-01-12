WP: США внесут Путина в санкционный список

12 января 2022 в 18:02 Размер текста - 17 +

Старшие сенаторы-демократы США в среду представят новый пакет санкций в отношении России, где фигурирует Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если Россия начнет вторжение на Украину, то США наложат широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банки страны. Об этом журналисты The Washington Post узнали из законопроекта, который должны опубликовать 12 января. «Законодательство налагает широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банковские учреждения, если Москва начнет военные действия против Украины. Это также будет нацелено на компании в России, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями, такие как SWIFT, которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями», — пишет The Washington Post со ссылкой на документ, имеющийся в их редакции. Ранее Москва направила Вашингтону проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые и послужили темой переговоров 10 января в Женеве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вокруг Украины, но риск конфликта между Альянсом и Россией остается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Если Россия начнет вторжение на Украину, то США наложат широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банки страны. Об этом журналисты The Washington Post узнали из законопроекта, который должны опубликовать 12 января. «Законодательство налагает широкие санкции на высших российских военных и правительственных чиновников, включая Путина и других лидеров, а также на ключевые банковские учреждения, если Москва начнет военные действия против Украины. Это также будет нацелено на компании в России, которые предлагают безопасные системы обмена сообщениями, такие как SWIFT, которые банки используют для обмена ключевой информацией с другими финансовыми учреждениями», — пишет The Washington Post со ссылкой на документ, имеющийся в их редакции. Ранее Москва направила Вашингтону проекты договоров между РФ и США о гарантиях безопасности, которые и послужили темой переговоров 10 января в Женеве. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны могут прийти к мирному решению вокруг Украины, но риск конфликта между Альянсом и Россией остается.