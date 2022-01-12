12 января 2022

Свердловский онкоцентр возглавил именитый хирург. В больнице ждут кадровых перестановок

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины. Челябинск, холл, осторожно, радиация, радиоактивность, халат, врачи, челябинск, онкоцентр, центр онкологии, ядерная медицина
В свердловском онкоцентре происходят кадровые перестановки Фото:

Новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера после отставки экс-главврача Владимира Елишева стал хирург Борис Мейлах. Его уже представили коллективу, сообщил URA.RU на условиях анонимности сотрудник онкоцентра.

«Турков (Сергей Турков — первый замминистра здравоохранения Свердловской области. — прим. ред.) повез в онкодиспансер Мейлаха на сбор с замами. Пока он числится исполняющим обязанности главного врача. Как мы поняли, Борис Мейлах полон планов о кадровых перестановках и возвращении части уволенных Елишевым руководителей», — пояснил собеседник агентства.

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Борис Мейлах — известный в свердловском регионе хирург, главный внештатный специалист свердловского Минздрава по неотложной хирургической помощи, профессор кафедры хирургии, эндоскопии и колопроктологии Уральского медицинского университета, доктор медицинских наук. В последние годы врач специализируется на лечении ожирения хирургическим методом, он является соавтором ряда запатентованных изобретений. До онкоцентра Мейлах являлся заместителем главного врача по хирургии свердловской областной больницы №1. Также в его послужном списке руководство больницей №20 Екатеринбурга и руководство городской больницей в Асбесте.

Об отставке бывшего главврача свердловского онкодиспансера Владимира Елишева стало известно накануне, 12 января. Коллектив и пациенты учреждения написали обращение губернатору Евгению Куйвашеву и попросили оставить Елишева главой центра, назвав его своим флагманом.

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Новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера после отставки экс-главврача Владимира Елишева стал хирург Борис Мейлах. Его уже представили коллективу, сообщил URA.RU на условиях анонимности сотрудник онкоцентра. «Турков (Сергей Турков — первый замминистра здравоохранения Свердловской области. — прим. ред.) повез в онкодиспансер Мейлаха на сбор с замами. Пока он числится исполняющим обязанности главного врача. Как мы поняли, Борис Мейлах полон планов о кадровых перестановках и возвращении части уволенных Елишевым руководителей», — пояснил собеседник агентства. Борис Мейлах — известный в свердловском регионе хирург, главный внештатный специалист свердловского Минздрава по неотложной хирургической помощи, профессор кафедры хирургии, эндоскопии и колопроктологии Уральского медицинского университета, доктор медицинских наук. В последние годы врач специализируется на лечении ожирения хирургическим методом, он является соавтором ряда запатентованных изобретений. До онкоцентра Мейлах являлся заместителем главного врача по хирургии свердловской областной больницы №1. Также в его послужном списке руководство больницей №20 Екатеринбурга и руководство городской больницей в Асбесте. Об отставке бывшего главврача свердловского онкодиспансера Владимира Елишева стало известно накануне, 12 января. Коллектив и пациенты учреждения написали обращение губернатору Евгению Куйвашеву и попросили оставить Елишева главой центра, назвав его своим флагманом.
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