В свердловском онкоцентре происходят кадровые перестановки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новым руководителем Свердловского областного онкологического диспансера после отставки экс-главврача Владимира Елишева стал хирург Борис Мейлах. Его уже представили коллективу, сообщил URA.RU на условиях анонимности сотрудник онкоцентра.

«Турков (Сергей Турков — первый замминистра здравоохранения Свердловской области. — прим. ред.) повез в онкодиспансер Мейлаха на сбор с замами. Пока он числится исполняющим обязанности главного врача. Как мы поняли, Борис Мейлах полон планов о кадровых перестановках и возвращении части уволенных Елишевым руководителей», — пояснил собеседник агентства.

Борис Мейлах — известный в свердловском регионе хирург, главный внештатный специалист свердловского Минздрава по неотложной хирургической помощи, профессор кафедры хирургии, эндоскопии и колопроктологии Уральского медицинского университета, доктор медицинских наук. В последние годы врач специализируется на лечении ожирения хирургическим методом, он является соавтором ряда запатентованных изобретений. До онкоцентра Мейлах являлся заместителем главного врача по хирургии свердловской областной больницы №1. Также в его послужном списке руководство больницей №20 Екатеринбурга и руководство городской больницей в Асбесте.

Об отставке бывшего главврача свердловского онкодиспансера Владимира Елишева стало известно накануне, 12 января. Коллектив и пациенты учреждения написали обращение губернатору Евгению Куйвашеву и попросили оставить Елишева главой центра, назвав его своим флагманом.

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