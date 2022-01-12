Коллектив онкоцентра хочет видеть своим главой Владимира Елишева Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Сотрудники и пациенты Свердловского областного онкологического диспансера, главврач которого Владимир Елишев был отправлен в отставку, написали открытое письмо губернатору региона Евгению Куйвашеву. В обращении коллектив назвал своего экс-начальника «флагманом» и попросили сохранить его на рабочем месте. Письмо имеется в распоряжении URA.RU.

«В 2018 году, когда при вашей поддержке должность главврача занял Владимир Геннадьевич, наш онкоцентр стал расцветать на глазах! Появилось новое оборудование, технологии, которые раньше мы видели только у коллег в федеральных центрах. Онкоцентр перестал быть мрачным местом, он стал местом надежды, местом, где тебе помогают бороться с недугом и не оставляют один на один с болезнью», — написали врачи и пациенты.

Активисты отметили, что такие перемены стали возможны благодаря стараниям главврача Владимира Елишева, который «заразил своим позитивом и верой в успех». «В лице главного врача у нас появился флагман, за которым мы все идем. Просим вас сохранить Владимира Елишева в должности главного врача и оставить возможность реализовать задачи, которые мы вместе перед собой поставили!», — попросили губернатора инициаторы. Под письмом оставили подписи сотни человек.

Об отставке Елишева стало известно 12 января. В Минздраве Свердловской области подтвердили увольнение главы онкоцентра, однако отказались прокомментировать причину кадрового решения.

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