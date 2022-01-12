В Пермском крае перекроют федеральную трассу

Движение по трассе М-7 «Волга» перекроют на час Фото: Александр Елизаров © URA.RU

13 января в Пермском крае на час перекроют федеральную трассу М-7 «Волга». Движение блокируют в районе города Очер, сообщили в министерстве транспорта региона.

«Трассу в районе Очера (371-378 км) перекроют в связи с демонтажем П-образной опоры. Работы продолжатся с 13:00 до 14:00», — сообщается на странице минтранса в соцсети «ВКонтакте».

Трассу М-7 «Волга» на одном из проблемных участков Прикамья планируют расширить. Но, как сообщало ранее URA.RU, сроки капремонта сдвинулись на год — до 2023 года.