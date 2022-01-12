12 января 2022
11 января 2022

В Пермском крае перекроют федеральную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стрежевская переправа. Излучинск, кирпич, дорожный знак, мост закрыт
Движение по трассе М-7 «Волга» перекроют на час Фото:

13 января в Пермском крае на час перекроют федеральную трассу М-7 «Волга». Движение блокируют в районе города Очер, сообщили в министерстве транспорта региона.

«Трассу в районе Очера (371-378 км) перекроют в связи с демонтажем П-образной опоры. Работы продолжатся с 13:00 до 14:00», — сообщается на странице минтранса в соцсети «ВКонтакте».

Трассу М-7 «Волга» на одном из проблемных участков Прикамья планируют расширить. Но, как сообщало ранее URA.RU, сроки капремонта сдвинулись на год — до 2023 года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

13 января в Пермском крае на час перекроют федеральную трассу М-7 «Волга». Движение блокируют в районе города Очер, сообщили в министерстве транспорта региона. «Трассу в районе Очера (371-378 км) перекроют в связи с демонтажем П-образной опоры. Работы продолжатся с 13:00 до 14:00», — сообщается на странице минтранса в соцсети «ВКонтакте». Трассу М-7 «Волга» на одном из проблемных участков Прикамья планируют расширить. Но, как сообщало ранее URA.RU, сроки капремонта сдвинулись на год — до 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...